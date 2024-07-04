Efsane oyuncunun mutlu günü: Sekiz çocuğundan en gencini de evlendirdi

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İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi... Sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood, sekiz çocuğundan en küçüğü olan kızı Morgan'ı evlendirdi.

94 yaşındaki Eastwood'un, Dina Eastwood ile evliliğinden dünyaya gelen 27 yaşındaki kızı Morgan, California'da açık havada yapılan bir kır düğününde Tanner Koopmans ile hayatını birleştirdi.

Clint Eastwood'un en küçük çocuğu olan Morgan, yıldızın sahibi olduğu çiftlikte düzenlenen bir törenle Tanner Koopmans ile hayatını birleştirdi.

İlerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Clint Eastwood, törende kızını damadına kendi elleriyle teslim etti.

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Mutlu anlardan birinde de efsane yıldız, hamile olan kızının karnını okşayarak daha doğmamış torununu da sevmiş oldu.

Morgan ile Tanner'ın düğün törenine sadece 130 kişi konuk olarak katıldı. Eastwood'un farklı kadınlardan dünyaya gelen bütün çocukları da törende yerlerini aldı.

94 yaşındaki Eastwood yakında yeni bir torun sahibi olacak.

Düğünle ilgili önemli ayrıntılardan biri de gelin Morgan Eastwood ile Tanner Koopmans'ın mümkün olduğunca rahat, kimsenin gerilim yaşamadığı bir tören olmasına dair isteğiydi. Bu mantıkla yola çıkan gelin Morgan da saçını ve makyajını kendisi yaptı.

Genç çift, Clint Eastwood'un sahip olduğu çiftlikte hayatlarını birleştirdi. Mission Ranch adlı bu mülk, 1986 ile 1988 arasında bu bölgede belediye başkanlığı yapan Clint Eastwood'a ait.

Yıldız, çiftliğini göreve başladığı 1986 yılında satın alıp renovasyondan geçirmişti.

Morgan Eastwood, gelin saçını da makyajını da kendisi yaptı.

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Morgan ile Tanner, geçen yıl haziran ayında nişanlandı. People dergisine konuşan Morgan Eastwood aslında bir düğün yapmadan "kaçarak" evlenmek istediğini söyledi.

Fakat nişanlısı bu fikre sıcak bakmayınca babasının sahip olduğu çiftlikte bir tören yapmaya razı oldu.

Yine de bu yapılan düğün töreni Morgan Eastwood'a göre mükemmeldi. Çünkü düğünde büyük bir kalabalık yoktu ve ortam da gelinin düşündüğü gibiydi. Düğüne Eastwood ve Koopmans ailesinin akrabaları ve çok yakın dostları katıldı.

Genç çift, geçen yıl nişanlandı. Morgan aslında bir düğün istemiyordu ama Tanner bu fikre sıcak bakmayınca aile çiftliğinde bir düğüne razı oldu.

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Ayrıca evlendiği çiftlik zaten kardeşleriyle birlikte çocukluğunun geçtiği yer olunca Morgan da daha büyük bir rahatlık hissetti.

Morgan Eastwood ile Tanner Koopmans, kendilerine sıkıcı gelen hiçbir düğün geleneğine de yer vermedi evlilik törenlerinde.

Bunun için bir baskı da hissetmediler. Özetle genç çift, tam da istedikleri gibi rahat bir ortamda gelecek hayatlarına "merhaba" dedi.

İyi, Kötü ve Çirkin, Milyonluk Bebek, Gran Torino, The Bridges Of Madison County, Pale Rider, Bir Avuç Dolar'ın da aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerle tanınan Clint Eastwood'un eski eşi, Morgan'ın annesi Dina da törende yerini aldı.

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Eastwood, sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendiriliyor.