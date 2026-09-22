Efsane oyuncunun kızı en sonunda isyan etti… Yapay zeka videolarına büyük tepki: Bırakın babam huzur içinde uyusun, kendinizden utanın!’

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Kendisi de oyunculuk ve yönetmenlik yapan Robin Williams’ın 37 yaşındaki kızı Zelda Williams merhum babasının yapay zeka ile oluşturulmuş bir videosunu eleştirerek bunu yapan hazırlayanlarına “Utanın!” diye seslendi.

Zelda Williams dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, efsanevi oyuncuyu komplo teorileri hakkında konuşuyormuş gibi yanlış bir şekilde gösteren ve “robotik ve berbat” olarak nitelendirdiği yeni bir videoya tepki gösterdi.

Duruma büyük tepki gösteren Zelda, insanları babasının yapay zeka videolarını yaymayı bırakmaya çağırdı; onları babasını kendi hezeyan dolu saçmalıklarına alet etmemeye ve bunun yerine onun anısına saygı göstermeye davet etti.

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Yer aldığı sayısız filmle adını sinema tarihinin en büyük oyuncuları arasına yazdıran Robin Williams, 2014 yılında Kaliforniya, Tiburon'daki Paradise Cay'de bulunan evinde 63 yaşındayken intihar ederek kendi hayatına son vermişti.

Vefatından bu yana geçen yıllarda, Robin Williams’ın izinsiz yapay zeka ürünü deepfake videoları ve ses taklitleri internette dolaşıma girdi; kızı Zelda ve ailesinin geri kalanı ise insanlara, babasının görüntüsünü veya sesini sahte içeriklerde kullanmamaları için çağrıda bulundu.

En son ortaya çıkan sahte videoya sert tepki gösteren Zelda, Instagram hikayelerinde şunları yazdı: "Hâlâ yalanlara kananlar için söylüyorum; babamın komplo teorileri hakkında konuştuğunun iddia edildiği o 'özel video' açıkça bir yapay zeka ürünü ve üstelik hiç de ikna edici olmayan bir yapay zeka çalışması. Buna inanan ve hayran olduğunu iddia eden herkes, belli ki onun filmlerini sesi kapalıyken izlemiş; çünkü o ses robotik ve berbat."

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Zelda, insanların bu videoların gerçek olduğuna inanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, ölmüş birinin görüntüsünü kendi çıkarları için kullananlara da sert çıktı ve onları “utanmaya” çağırdı.

Robin Willimas’ın kızı Zelda öfkesini şu sözlerle ifade etti: "Bununla birlikte, bunu oluşturmak için bir insan bir robot yaptı ve onlara şunu söylüyorum: Onu kendi hezeyan dolu saçmalıklarınıza alet etmeyin ve bırakın huzur içinde yatsın. Eğer savunduğunuz görüşü, ölmüş birinin onu sizin adınıza daha ikna edici kılmasını sağlamadan ortaya koyamıyorsanız, o zaman bana söyleyin: Şu anda medya aracılığıyla kamuoyunu manipüle eden kim?"

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Zelda, yapay zekanın her türlüsünden "nefret ettiğini" belirttikten sonra rıza konusunu gündeme getirerek şunları söyledi: "Eğer bu 'araçları' gerçek insanları yeniden yaratmak ve onlara istediğiniz her şeyi yaptırmak için kullanıyorsanız, onların rızasını tamamen devre dışı bırakmış olursunuz.”

Zelda Williams daha önce de hayranlarına merhum babasının yapay zeka tarafından oluşturulmuş videolarını kendisine göndermeyi bırakmaları için yalvarmıştı.

Ekim 2025'te Instagram'da "Lütfen, bana Babamın yapay zeka videolarını göndermeyi bırakın. Bunları görmek istediğimi ya da anlayacağımı sanmayı bırakın; ne istiyorum ne de anlayacağım. Eğer amacınız sadece beni trollemekse, çok daha kötüsünü gördüm; sizi engeller ve yoluma bakarım. Ama lütfen, eğer biraz olsun nezaketiniz varsa, ona, bana ve hatta herkese bunu yapmayı bırakın; nokta. Bu aptalca bir şey, zaman ve enerji israfı ve inanın bana, onun isteyeceği bir şey DEĞİL." diyen Zelda bu paylaşımından bir yıl sonra bir kez daha aynı uyarıda bulunmak zorunda kalmış oldu.

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Robin Williams’ın Zelda'nın yanı sıra, ikinci eşi Marsha Garces'ten 34 yaşında Cody adında bir oğlu ve ilk eşi Valerie Velardi'den 43 yaşında Zak adında bir oğlu daha bulunuyor.