Ünlü oyuncu yasak ilişkiden doğduğunu yıllar sonra öğrendi... Annesi gerçeği güçlükte itiraf etti: Evet, sen benim günahımsın!

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Bu sırların bazıları ünlülerin kendileri tarafından ifşa edildi, bazıları başkaları tarafından. Bazı durumlarda da ünlüler bunları açıklamak zorunda kaldı. Yani kaçacak yerleri yoktu.

Gelin ünlülerin geçmişine dönelim ve ilk anda duyanları şaşırtan o aile sırlarını bir hatırlayalım.

ABLASI SANDIĞI KİŞİNİN ANNESİ OLDUĞUNU YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

Hollywood'un en ilginç aile sırlarından birinin kahramanı efsane oyuncu Jack Nicholson. Öyle ki onun öyküsü psikolojik gerilim filmlerine konu olacak türden...

Gelin bir bakalım.

Kısaca özetlemek gerekirse Nicholson, 30'lu yaşlarının sonuna kadar ablası sandığı kişinin annesi olduğunu, annesi sandığı kişinin de aslında anneannesi olduğunu bilmiyordu.

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Bu gizlilik aslında aile arasında alınan bir karardan kaynaklanıyordu. Jack Nicholson'ın annesi June onu dünyaya getirdiğinde henüz 17 yaşındaydı. Oğlunun babasının kim olduğundan çok emin değildi.

Jack Nicholson 37 yaşına geldiğinde Time dergisi için çalışan bir araştırmacı sayesinde gerçeği öğrendi.

Ablası sandığı June annesiydi.. Annesi sandığı Ethel May ise anneannesiydi.

Ünlü oyuncu bu keşfin kendisine nasıl hissettirdiğini şöyle anlattı: "Oldukça dramatik bir andı. Fakat travmatik olduğunu söyleyemem. Sonuçta gerçek annemin kim olduğunu öğrendiğimde artık psikolojik olarak gelişip şekillenmiş bir dönemdeydim."

Jack Nicholson ailesiyle ilgili bu sırrı 40 yaşına merdiven dayadığı bir sırada öğrendi.

GAYRİMEŞRU ÇOCUK GİDEREK BENZEDİKÇE KAÇACAK YERİ KALMADI

Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver uzun süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdüler. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti.

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Hollywood'un ünlü aktörü Arnold Schwarzenegger Maria Shriver ile olan 25 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan yasak bir aşk yaşadığını hayat hikayesini anlattığı kitabında itiraf etti.

"Terminatör" serisinin ünlü aktörü "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.

ABC televizyonunun haberine göre ihanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi. Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

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Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın evliliği, ünlü yıldızın gayri meşru çocuğunun ortaya çıkmasıyla yıkıldı. Çift, yollarını ayırdı.





YASAK İLİŞKİDEN DOĞDU... ANLAŞILMASIN DİYE ÇOCUKKEN AMELİYAT EDİLDİ

Rol aldığı General Hospital ve Outlaws gibi TV dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Judy Lewis, babasının sinemanın bir dönemine damga vuran efsane oyuncu Clark Gable olduğunu 23 yaşında Joseph Tinney ile nişanlandıktan sonra keşfetti.

İlk iş yine bir dönemin ünlü oyuncularından olan annesi Loretta Young ile yüzleşmek oldu. Young o zamana kadar sakladığı gerçeği sonunda itiraf etti: "Evet, sen benim günahımsın. "

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Sonra da kendisi kızı Judy'ye hamile kaldığında bunu gizlediğini çünkü o sırada Clark Gable'ın evli olduğunu söyledi. Hatta doğduktan sonra bir buçuk yaşına gelinceye kadar yetimhanelerde sakladığını da itiraf etti.

Bu arada başka çarpıcı bir itiraf daha geldi... Clark Gable'ın yakışıklılığının yanı sıra ünlü bir özelliği daha vardı: Kulakları!

Kızı Judy'nin kulakları da ona benzediği için gerçek ortaya çıkmasın diye annesi tarafından daha çocukken ameliyat masasına yatırıldı. Böylece kulaklarının görünüşü değiştirildi.

Bu konuyla ilgili dudak uçuklatan başka bir iddia daha var... O da Clark Gable'ın Loretta Young'u taciz ettiği ve Judy Lewis'in de bu şekilde dünyaya geldiği.

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Loretta Young, Clark Gable'dan dünyaya gelen kızının babasının kimliği ortaya çıkmasın diye küçükken Judy'nin kulaklarını ameliyat ettirdi. Bu arada olayın üç kahramanının da artık hayatta olmadığını hatırlatalım.





Yıllar öncesinden gelen bu fotoğrafta Loretta Young (Ortada) kızı Judy Lewis (solda) ve torunu birlikte görülüyor.





YILLARDIR SORULAN CEVAPSIZ SORU

Gösteri dünyasının yıllardır cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'ın gerçek babası kim... Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın eski eşlerinden Ellen Pearson'a göre Khloe'nin babası başka birisi. Yani Khloe'yi Kris Jenner dünyaya getirmiş olsa da gerçek babası Robert Kardashian değil.

Khloe Kardashian'ın DNA testi yaptırmayı bir türlü kabul etmemesi de Pearson'ın bu iddiasını doğrulayan bir unsur olarak gösteriliyor. Yani iddialara göre Khloe Kardashian, Robert Kardashian'ın biyolojik kızı olmadığının ortaya çıkmasından korktuğu için test yaptırmaya yanaşmıyor.

Khloe Kardashian'ın babasıyla ilgili söylentiler yıllardır ortada dolaşıyor.





BABASININ KİM OLDUĞUNU YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

Aerosmith grubunun Crazy adlı şarkısının klibiyle tanınan Liv Tyler'ı yıllardır herkes Steven Tyler'ın kızı olarak tanıyor. Ama onun hayatının bu yanı oldukça dikkat çekici.

Annesi Bebe Buel, Liv Tyler'a hamileyken babası Steven Tyler'dan ayrıldı. Liv de annesinin o sırada birlikte olduğu müzisyen Todd Rundgren'in soyadını aldı dünyaya gelince.

Liv Tyler, 11 yaşına geldiğinde, ailesinin yakın dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Bu konunun üstüne gidince de biyolojik babasının Steven Tyler olduğunu öğrendi. Bir yıl sonra da gerçek babasının soyadını aldı.

Liv Tyler'ın annesi, gerçek babasının kim olduğunu ondan yıllarca sakladı.