Ünlü oyuncu yeni yaşına hasta yatağında girdi... Hayat hiç acımadı, kocasının yüreği parçalanıyor: Onu böyle görmek acı verici'

Tıpkı bir dönemin ünlü ekran yüzlerinden birine olduğu gibi...

Uzun süre boyunca çok izlenen bir dizide rol alan ünlü oyuncu bir süredir demans hastalığıyla boğuşuyor. Önceki gün de hayatında bir yılı daha devirdi ve yeni yaşına girdi...

O özel günde hasta yatağında çekilen bir fotoğrafını da kocası sosyal medya hesabından paylaştı. Onun her şeye rağmen gülen yüzü hayranlarında buruk bir mutluluk yarattı.

YILLARCA AYNI DİZİDE AYNI KARAKTERİ CANLANDIRDI

Bu sözünü ettiğimiz oyuncu, İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te oynadığı dönemde seyircinin hafızasına yer eden Julie Goodyear.

Bir süredir demans hastalığıyla boğuşan Goodyear, geçtiğimiz 29 Mart günü 83 yaşına girdi.

Onun hasta yatağında olmasına ve yaşadığı onca zorluğa rağmen solmayan gülümsemesini gözler önüne seren bir fotoğrafını da 55 yaşındaki kocası Scott Brand sosyal medya hesabından paylaştı.

Brand "Sevgili karımla şimdi eve girdik ve birlikte harika bir gün geçirdik" mesajını da karısının görüntülerine ekledi.

Onun bu paylaşımına Julie Goodyear'ın hayranlarından ve Scott Brand'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Brand, takipçilerinin; karısının yeni yaşıyla ilgili iyi dilek mesajlarına da teşekkürlerini göndermeyi ihmal etmedi.

Kocası Scott Brand'e göre ünlü oyuncu artık insanları tanımakta daha fazla zorlanıyor... Usul usul hafızayla ilgili yeteneklerini yitiriyor.





HASTALANINCA MESLEĞİNE VEDA ETTİ

Coronation Street dizisinde Julie Goodyear ile birlikte kamera karşısına geçen meslektaşları, onu hastalığında da yalnız bırakmıyor. Sık sık Julie'yi ziyaret ediyorlar.

Onların anlattığına göre de Julie, sağlık sorununa rağmen hayatını kocasının desteğiyle mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Julie Gooyear, kendisine ekranın efsane oyuncularından biri haline getiren Coronation Street dizisinde oynamaya 1966 yılında başladı. On yıllar boyunca da dizideki Bet Lynch karakterine hayat verdi.

2003 yılında diziden ayrıldıktan dört yıl sonra şu andaki kocası ile hayatını birleştirdi. Gayet mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürürlerken de 2023 yılında Goodyear, demans teşhisi aldı.

KOCASI SAĞLIK DURUMUNU SIK SIK DUYURUYOR

Kocası Scott bu teşhisin ardından; ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hayranlarını sık sık bilgilendiriyor.

Geçen yıl yaptığı açıklamada da Julie Goodyear'ın demansa bağlı olarak usul usul zayıf düştüğünü söyledi.

İnsanları tanımakta giderek daha fazla zorlandığınıv e onu böyle görmenin son derece acı verici olduğunu da belirtti.

Kocası Scott, bir süre önce Mirror gazetesine verdiği röportajda Julie'nin eski neşeli ve eğlenceli eski halini haini çok özlediğini gizlemedi.

"Onun gülüşü girdiği her odayı ayınlatıyordu" diye konuştu.

O röportajda Scott sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: ""Karı koca olarak dışarı çıkamamak, el ele yürüyüşe ya da yemeğe gidememek, tüm bu kayıplar benim için uzun bir vedayı simgeliyor."

Julie Goodyear, 29 Mart 1942'de İngiltere'nin Lancashire kentinde dünyaya geldi. Aslında biyolojik babası başka biriydi ama annesi yeniden evlenince üvey babası ona kendi soyadını verdi. Oyuncu da onu gerçek babası bildi.

Julie, aslında ağırlıklı olarak büyükannesi tarafından büyütüldü. Kariyerine 1960'larda model olarak başladı. Sonda da ITV kanalında yayınlanan Pardon The Expression adlı yapımda küçük bir rol alarak oyunculuğa başladı. Ardından The Man in Room 17 ve Play of the Week adlı yapımlarda oynadı.

Julie Goodyear, şöhretini de Coronation Street adlı dizide canlandırdığı Bet Lynch karakteri sayesinde elde etti.

Oyuncu, hayatı boyunca üç kez evlenip boşandı. Dördüncü evliliğini de şu anda kendisine destek olan Scott Brand ile yaptı.