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Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın!

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#Robert De Niro#Tiffany Chen#Hollywood
Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 11:35

Beyazperdenin efsane oyuncularından biri Robert De Niro… Gençlik yıllarından bu yana kamera karşısına geçtiği filmlerde birbirinden çok farklı karakterlere hayat verdi... Üstelik bunların her biri farklı kuşaklardan milyonlarca seyircinin hafızasına kazındı...

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Bugün artık 81 yaşında olan De Niro özel hayatını da çok fazla göz önünde yaşamamaya çalıştı. Ama onun bile bu konudaki çabalarının boşa çıktığı noktalar oldu.

De Niro ile ilgili en çok konuşulan ayrıntı da hayatına giren farklı kadınlardan dünyaya gelen çocukları.

En çok da 80 yaşından sonra bir kez daha baba olmasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın

ŞAKAYLA KARIŞIK SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU
Sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen ünlü oyuncu, birkaç gün önce katıldığı bir sohbet programında da işte bu konuya değindi.

Konuşurken bir anlamda vasiyetini açıklayıp mezar taşında yazılı olmasını istediği sözleri de gözler önüne serdi.

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İlerleyen yaşına rağmen kariyerine veda etmeyen Robert De Niro, CNN kanalında yayınlanan Who's Talking to Chris Wallace adlı programa konuk oldu.

O programda sunucu Chris Wallace, Robert De Niro'ya kendini bir baba olarak nasıl tanımladığını sordu.

Bu soruya yüzünde ciddi bir ifadeyle şu yanıtı verdi De Niro: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye yanıt verdi.

Sonra da gülerek şu sözleri ekledi: "Mezar taşıma da bunu yazdıracağım: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

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Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın

'MEZAR TAŞIMA ŞUNLARI YAZDIRACAĞIM'
Onun bu yanıtı Chris Wallace'ı şaşırttı. "Gerçekten mi?" diye sordu efsane oyuncuya.

Robert De Niro, sunucunun bu şaşkınlığı üzerine sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz gün bunu düşünüyordum. Bu sözün yanı sıra mezar taşımda "Lütfen yaptıklarım için beni bağışlayın' yazısı da yer alacak".

Sunucu Wallace, ünlü oyuncunun yarı şaka söylediği bu sözler üzerine "Neden? İyi bir baba olmadınız mı?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya "Hayır.. Sadece yapabildiğimin en iyisini yapmak için uğraştım. Bütün söyleyebileceğim bu" diye yanıt verdi Robert De Niro.

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Sonra da mesleği nedeniyle çok meşgul olduğunu ama çocuklarını her zaman çok sevdiğini sözlerine ekledi.

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HER YAŞTAN YEDİ ÇOCUK BABASI 
Günümüzün bir çok anne ve babası gibi yoğun bir şekilde çalıştığı için çocuklarına fazla vakit ayıramadığını ifade eden Robert De Niro, gösteri dünyasının çok çocuklu ünlülerinden biri.

Ünlü oyuncunun toplamda yedi tane çocuğu var.

De Niro, Diahne Abbott ile evliliğinden 53 yaşında Drena adında bir kızı ve 47 yaşında Raphael adında bir oğlu bulunuyor.  

Toukie Smith'ten 28 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron'ın babası ünlü oyuncu.

Robert De Niro'nun eski eşi Grace Hightower'dan 26 yaşında Elliot adında bir oğlu ve Helen Grace adında 12 yaşında bir kızı var.

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Efsane oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tiffany Chen ile ilişkisinden de geçen yıl Gia adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

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Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın

KIZI DRENA YENİ YAŞINI KUTLADI: Robert De Niro geçtiğimiz ay 81 yaşına adım attı. Onun hayatının yeni dönemini de kızı Drena, sosyal medya sayfasından "Çılgın babam.. O çok gözü pek biri" notuyla paylaştığı bir fotoğraf eşliğinde kutlamıştı. Söz konusu pozunda De Niro, bir tekneden denize atlarken görülüyordu.

Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın

GEÇEN YIL BİR KEZ DAHA BABA OLDU 
Robert De Niro, geçen yıl sevgilisi Tiffany Chen ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Gia nedeniyle çok  konuşuldu.

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O dönemde bu bebeğin kendileri için şaşırtıcı olmadığını çünkü bu hamileliği planladıklarını bile ileri sürdü ünlü oyuncu.

Efsane oyuncu şakayla karışık vasiyetini açıkladı... Mezar taşıma şunu yazdıracağım: Elimden geleni yaptım, beni bağışlayın

De Niro, geçen yıl 80 yaşında bir kez daha baba oldu. 

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TORUN ACISI YAŞADI
Ünlü oyuncuyla ilgili bir başka çarpıcı ayrıntıyı daha atlamayalım.

De Niro'nun yedi çocuğunun en büyüğü olan Drena aslında ünlü oyuncunun ilk eşi Diahne Abbott'ın kızı, biyolojik babası da De Niro değil.

Fakat Abbott ile evlendikten sonra De Niro onu evlat edindi ve nüfusuna geçirip kendi soyadını verdi.

Bu arada bir süre önce hem Drena hem de Robert De Niro büyük bir acıda birleşti.

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Drena'ınn oğlu Leonardo kötü alışkanlıklarının kurbanı olup genç yaşında hayata veda etti. Bu şekilde De Niro da torun acısı yaşamış oldu.

 

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#Robert De Niro#Tiffany Chen#Hollywood

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