Efsane oyuncu sevenlerini üzdü... 'Artık yanımda biri olmadan evden bile çıkamam'

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90 yaşında olmasına rağmen birkaç yıl öncesine kadar çok sevdiği mesleğinden uzak kalmamak için canla başla çalışan efsane yıldız Judi Dench, görme kaybının evinden çıkarken bir rehbere ihtiyaç duyacak kadar ilerlediğini açıkladı.

YILLAR ÖNCE BAŞLAYAN HASTALIĞI ONU EN SONUNDA ONU EVİNDEN ÇIKAMAYACAK HALE GETİRDİ

Usta oyuncu ilk kez 2012 yılında gözlerinde kalıcı ve hızlı merkezi görme kaybına neden olabilen ve 50 yaş üstü kişilerde görme kaybının bir numaralı nedeni olan makula dejenerasyonundan muzdarip olduğunu açıklamıştı.

Judi Dench görme yetisini yavaş yavaş elinden alan hastalığı yüzünden artık tek başına evinden bile çıkamayacak duruma geldi

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Katıldığı bir yayında son durumunu kendi ağzından aktaran Oscar ödüllü oyuncu “Birileri her zaman yanımda olacak. Artık buna mecburum çünkü göremiyorum ve bir yere çarpabilirim ya da düşebilirim” diyerek artık tek başına evinden bile çıkamadığını itiraf etti.

2021 yılında hızla azalan görme yetisi nedeniyle senaryoları okumakta nasıl zorlandığını anlatmış olmasına rağmen 2022’de yeniden kamera karşısına geçmeyi başaran Judi Dench “Çok zorlandığınız şeylerin üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorsunuz. Replikleri ve diğer şeyleri öğrenmenin başka bir yolunu bulmak zorunda kaldım; bu da harika arkadaşlarımın bunları bana tekrar tekrar okuması oldu” demişti.

Usta oyuncu 2012'den beri bu hastalıkla mücadele etmesine rağmen mesleğinden kopmamış, okumakta zorlansa da rollerini ezberleyip kamera karşısına geçmişti

EMEKLİ OLMAK İSTEMİYORDU AMA ARTIK İÇİ YANSA DA MESLEĞİNİ YAPAMIYOR

Judi Dench The Graham Norton Show'a katıldığında da eskiden fotografik hafızasına güvendiği için replikleri ezberlemek için nasıl mücadele ettiğini anlattı ve “Bana sadece repliklerimi öğretmekle kalmayıp aynı zamanda sayfada nerede göründüklerini de söyleyen bir makine bulmam gerekiyor” dedi.

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İlerleyen yaşına rağmen aslında oyunculuğa devam etmek isteyen efsane isim 2022 yapımı Allelujah'tan bu yana beyaz perdede rol almadı ve son birkaç yıldır ekrana sadece belgesellerde yer aldığında geldi.

Judi Dench'in tek evliliğini yaptığı ve son nefesini verene kadar evli kaldığı meslektaşı Michael Williams'dan Finty adında bir kızı var

BBC'de katıldığı son yayınlardan birinde “Emekli olmak istemiyorum. Şu anda pek bir şey yapamıyorum çünkü göremiyorum. Bu çok kötü” diye itirafta bulunan Judi Dench ne yazık ki dışarı çıkamamak bir yana yemeğini bile uzun yıllardır hayat arkadaşı olan David Mills’in yardımıyla yiyebildiğini açıklamıştı. Judi Dench ne yazık ki yemek yerken bile hayat arkadaşı David Mills'den yarıdm almak zorunda kaldığını itiraf etmişti

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ÖDÜLLERİNİN SAYISINI KENDİ BİLE HATIRLAMIYOR... KRALİÇENİN ELİNDEN EN BÜYÜK ONUR NİŞANINI ALDI

Oyunculuğa tiyatro sahnesinde başlayan ve Shakespeare oyunlarında canlandırdığı rollerle büyük başarı kazanan Judi Dench daha sonra sinemaya geçmiş ve ünü İngiltere’yi aşarak Hollywood’da da isim yapmayı başarmıştı.

Tam 8 kez aday olduğu Oscar heykeline bir kez ulaşan usta oyuncu Altın Küre ve Tony Ödülü’yle beraber üç kez BAFTA, altı kez de Laurence Olivier Ödülü kazandı.

1970 yılında İngiliz kraliyeti tarafından yüksek onur nişanı verilen Judi Dench 1988’de de Kraliçe Elizabeth tarafından “şövalyelik” unvanıyla onurlandırıldı ve isminin başına “Dame” sıfatı eklendi.