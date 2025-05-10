Efsane oyuncu Ã¶lÃ¼mÃ¼ bir deÄŸil iki kez yenip kÄ±zÄ±nÄ± evlendirmiÅŸti: HafÄ±zam elimden gidiyor... ArtÄ±k karÄ±mÄ±n kokusunu bile alamÄ±yorum

Haberin DevamÄ±

Milyonlarca insan korunmak iÃ§in Ã§areyi evlerine gizlenmekte bulmuÅŸtu. Daha doÄŸrusu uzmanlarÄ±n Ã¶nerisi buydu, en azÄ±ndan bir aÅŸÄ± ya da ilaÃ§ bulununcaya kadar.

Bu satÄ±rlarÄ± okuyan herkes, hafÄ±zasÄ±ndan silmek istediÄŸi Covid 19 pandemisini hemen hatÄ±rladÄ± kuÅŸkusuz.

O zorlu dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± endiÅŸeyi, belki de bu hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden kaybettiÄŸi sevdiklerini...

Â

HASTALIÄžINI KENDÄ°SÄ° DUYURDU

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde, yani 2020 yÄ±lÄ±nda sinemanÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden biri olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jeff Bridges'den hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendiren bir haber geldi...

Lenf kanseri teÅŸhisi almÄ±ÅŸtÄ± Bridgesâ€¦ Bunun iÃ§in de tedavisi Ã§oktan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ã‡ok geÃ§meden hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸini bir kez daha aÄŸza getiren baÅŸka bir hastalÄ±k haberi geldi Ã¼nlÃ¼ oyuncudan. Bu kez de Covid 19'a yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Hem de tam kemoterapi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada. Kanser tedavisi nedeniyle dÃ¼ÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi Covid 19'a davetiye Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ± baÅŸka bir deyiÅŸle.

BaÅŸta ailesi olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda onu beyazperdeden tanÄ±yan hayranlarÄ± nefeslerini tutup ondan gelecek iyi haberi bekledi.

Sonunda o haber de geldi.

Ã–LÃœME BÄ°R DEÄžÄ°L Ä°KÄ° KEZ MEYDAN OKUDU

Jeff Bridges hem lenf kanserini hem de Covid 19'u yendi ve yeniden hayata dÃ¶ndÃ¼. Hatta kÄ±zÄ±na verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutup evlendiÄŸi gÃ¼n onu koluna takÄ±p damadÄ±na kendi elleriyle teslim etti.

Åžu anda 75 yaÅŸÄ±nda olan Jeff Bridges, her iki hastalÄ±ÄŸÄ± da yendi, Ã¶lÃ¼me bir deÄŸil iki kez meydan okudu okumasÄ±na ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re geride bazÄ± etkiler kaldÄ±.

Bridges son olarak verdiÄŸi bir rÃ¶portajda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok iyi olduÄŸunu sÃ¶ylese de hafÄ±zasÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Ã–zetle Jeff Bridges, iki hastalÄ±ÄŸÄ± da atlattÄ±ktan sonra hafÄ±zasÄ±nÄ±n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Haberin DevamÄ±

KARISIYLA ARALARINDA ÅžAKA KONUSU BÄ°LE OLUYOR

ÃœnlÃ¼ oyuncu, hafÄ±zasÄ±yla ilgili bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini ama bunun kanserden mi Covid 19'dan mÄ± yoksa ilerleyen yaÅŸÄ±ndan mÄ± kaynaklandÄ±ÄŸÄ±ndan henÃ¼z emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bridges'a gÃ¶re hafÄ±zayla ilgili bu sorunlar, muhtemelen Covid 19'un uzun sÃ¼reli etkilerinden kaynaklanÄ±yor olabilir.Â

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sadece hafÄ±zasÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸamÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Uzun sÃ¼redir herhangi bir koku da alamÄ±yor.Â

Bu durumu da ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu: "Koku alamÄ±yorum... KarÄ±m bana gÃ¼lÃ¼yor ve diyor ki 'GÃ¼nlerdir duÅŸ almadÄ±m. Kokuyu alamÄ±yor musun?' Her ne kadar karÄ±mÄ±n kokusundan rahatsÄ±z olmasam da koku alamamanÄ±n da bazÄ± iyi yan etkileri var."

Haberin DevamÄ±

BÄ°R SABAH EGZERSÄ°Z YAPARKEN BÄ°R TUHAFLIK FARK ETTÄ°

Jeff Bridges, bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce bir sabah egzersiz yaparken karnÄ±nda bir sorun olduÄŸunu fark etti. Hemen doktorun yolunu tuttu. SonrasÄ±nda da hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±: Lenf kanserine yakalanÄ±ÅŸtÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rÃ¼rken de bu kez Covid 19'a yakalandÄ±. O dÃ¶nemde sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kendini Ã¶lÃ¼me Ã§ok yakÄ±n hissetti Bridges.Â

Bridges o dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± "HiÃ§bir savunmam yoktu. Kemoterapinin yaptÄ±ÄŸÄ± bu, bÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminizi alt Ã¼st ediyor. VirÃ¼sle savaÅŸacak hiÃ§bir silahÄ±m yoktu" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

Usta oyuncu, Covid 19'un yarattÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mÄ±n kanseri bir "hiÃ§e" indirgediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Haberin DevamÄ±

'TESLÄ°M OLMAK ÜZEREYDÄ°M, GÄ°TMEYE HAZIRDIM': Jeff Bridges, o süreçte tam beÅŸ ay hastanede kaldÄ±, oksijen desteÄŸi aldÄ±. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na göre hemÅŸireden yardÄ±m almadan yatakta bile dönemez hale geldi. O dönemi de ÅŸöyle anlattÄ± oyuncu: "Ölüme oldukça yakÄ±ndÄ±m. Doktorlar bana savaÅŸmam gerektiÄŸini ama benim savaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. Teslim olmak üzereydim, gitmeye hazÄ±rdÄ±m. Ölümlü varlÄ±ÄŸÄ±mla dans ediyordum."





'HER GÃœN BÄ°RAZ DAHA UMUT'

Jeff Bridges kendisine uygulanan konvelesan plazma tedavisinden sonra baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi sÃ¶zlerine.

"Bebek adÄ±mlarÄ±yla iyileÅŸiyordum" diyerek o dÃ¶nemi Ã¶zetledi. Her gÃ¼n biraz daha umut ve biraz daha gÃ¼Ã§ kazanmaya baÅŸladÄ±.

Haftada Ã¼Ã§ kez fizik tedavi gÃ¶rdÃ¼. Sonra gÃ¼Ã§ de olsa saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri kazandÄ±. Jeff Bridges, anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ÅŸimdi iyileÅŸme sÃ¼recini tamamlamak Ã¼zere. Ãœstelik iÅŸe de geri dÃ¶ndÃ¼.

EN KÃœÃ‡ÃœK KIZINA VERDÄ°ÄžÄ° SÃ–Z ONU HAYATA BAÄžLADI

HastalÄ±klarla boÄŸuÅŸup Ã¶lÃ¼mÃ¼n eÅŸiÄŸine geldiÄŸi sÃ¼reÃ§te elbette doktorlarÄ±n desteÄŸini aldÄ± Jeff Bridgesâ€¦ Ama baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ± onu hayatta tutan... ÃœÃ§ kÄ±zÄ±nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ne verdiÄŸi sÃ¶z...

Haberin DevamÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± evlenirken onu koluna takÄ±p damadÄ±na kendi elleriyle teslim edebilme gayreti de onu hayata iyice baÄŸladÄ±. Bunun iÃ§in de uzun sÃ¼re yatmaktan kaynaklanan bedensel gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gidermek iÃ§in Ã§abaladÄ±. Fizik tedavi bile gÃ¶rdÃ¼.

Sonunda da gÃ¼zeller gÃ¼zeli kÄ±zÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼nde onu boynu bÃ¼kÃ¼k bÄ±rakmamayÄ± baÅŸardÄ±.

Bridges, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Hayley'e verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutup onu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde damada kendisi teslim etti. 2021 yÄ±lÄ±nda evlendirdiÄŸi kÄ±zÄ± ona bir torun bile verdi.Â

YEDÄ° KEZ OSCAR ADAYI OLDU:Â Tam yedi kez Oscar adayÄ± olan Jeff Bridges, Crazy Heart adlÄ± filmdeki performansÄ±yla bu heykelciÄŸi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Jeff Bridges aynÄ± zamanda eÅŸi Susan Geston ile Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyor. 1997'de evlenen Ã§iftin Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± bulunuyor.





BÃœYÃœK AÅžKIYLA FÄ°LM SETÄ°NDEÂ TANIÅžTILAR

Jeff Bridges ile eÅŸi Susan, Hollywood'un en mutlu ve uzun evliliklerinden birinin kahramanlarÄ±. Ã‡iftin evliliÄŸi 1977 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ± ve tÄ±pkÄ± yeminde sÃ¶ylendiÄŸi gibi "iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde, hastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta" gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.

Bridges ile eÅŸi, aktÃ¶rÃ¼n rol aldÄ±ÄŸÄ± Rancho Deluxe adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Susan Geston, okul masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in sette yiyecek ve iÃ§ecek servisi elemanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Film setinde baÅŸlayan evlilikleri 1977'de evlilikle taÃ§landÄ±. ÃœÃ§ kÄ±zlarÄ± ve torunlarÄ±yla mutlu bir ÅŸekilde devam ediyor.

Bu arada Susan Geston'Ä±n da Hollywood'da kariyer yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Stay Hungry, Forbidden Zone gibi filmlerde oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Cold Feet adlÄ± filmin de yapÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Â