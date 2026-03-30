Efsane oyuncu kendisini canlandıracak yıldızı beğenmedi: Çok yanlış seçim... Belden yukarısında fazla çıkıntı var!

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 09:00

Son dönemin en gözde yıldızlarından biri Sydney Sweeney… Rol aldığı Euphoria ile parlayan Sweeney, sonra da çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti. Öyle ki yapımcılar ve yönetmenler onunla çalışmak için kapısında sıraya girdi desek yeridir.

Sydney Sweeney, yakın zamanda seyirciyle buluşacak olan Scandalous adlı filmde, sinemanın efsane oyuncularından Kim Novak'ı canlandırıyor.

'BELDEN YUKARISINDA ÇOK ÇIKINTI VAR'
Meslek hayatında başarıdan başarıya koşan Sweeney, kendisi şu anda 93 yaşında olan Novak'a kamera karşısında hayat vermekten gayet mutlu. Ama Kim Novak ne yazık ki onunla aynı fikirde değil.

Alfred Hitchcock'un Vertigo adlı yapıtı başta olmak üzere sinema tarihinde iz bırakan birçok yapımda rol alan Novak, Times of London'a verdiği röportajda Sydney Sweeney'in kendisini oynamak için çok yanlış bir seçim olduğunu söyledi.

Bunun nedenini de ilginç bir cümleyle açıkladı: "Sydney'in belden yukarısı çok fazla çıkıntı yapıyor."

FİLMLE İLGİLİ BAŞKA ENDİŞELERİ DE VAR
Scandalous adlı film, Kim Novak ile döneminin ünlü oyuncularından Sammy Davis Jr'ın yaşadığı aşka odaklanıyor.

Kim Novak'ı endişelendiren tek ayrıntı Sweeney'in fiziksel görümünü de değil üstelik.

Filmde çok fazla cinsellik içeren sahne olmasından da endişe ediyor aynı zamanda. Oysa kendisi Sammy Davis Jr ile aşkının temelinin cinsellik değil aralarındaki ortak noktalar olduğunu savundu.

Bunu da yine Sydney Sweeney'e bağladı deneyimli oyuncu. "Sydney her zaman çok seksi görünüyor. O yüzden bu tür sahneler olmaması imkansız" diye konuştu.

Filmde Sydney Sweeney'e, Sammy Davis Jr rolünde David Johnson'ın eşlik ettiğini de hatırlatalım yeri gelmişken.

Novak, daha önce de yapıma eleştirisini dile getirmişti. Ağustos ayında The Guardian'a verdiği röportajda "Sammy ile ilişkimizin skandal olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok değer verdiğim biriydi. Çok ortak noktamız vardı. Ama benim endişem Scandalous adlı yapımda aramızdaki ilişkinin cinselliğe dayandırılacak olması" diye konuşmuştu.

 Kim Novak ile Sammy Davis Jr, 1957'de romantik bir ilişki yaşadı. Fakat Novak'ın sözleşme yaptığı Columbie Pictures'ın patronu Henry Cohn, ırklar arası ilişkilerin Novak'ın ve kendisinin işlerini kötü etkileyeceğini savunup bu duruma karşı çıkmıştı. Sonuç olarak Kim Novak ile Sammy Davis Jr da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

