Efsane oyuncu haftaya 100 yaÅŸÄ±na giriyor: Uzun yaÅŸamanÄ±n iksirini Ã§oktan buldu, yanÄ±ndan bir an bile ayÄ±rmÄ±yor

Â BÃ¶yle bir durumda tepkiniz ne olurdu?

Her ÅŸeye raÄŸmen gidip ona aÅŸkÄ±nÄ±zÄ± itiraf eder miydiniz yoksa duygularÄ±nÄ±zÄ± kendinize saklayÄ±p yolunuza onsuz mu devam ederdiniz?

Sizi bilemeyiz elbette.

Ama bazÄ± insanlar iÃ§in yaÅŸ, sadece bir rakamdan ibaret. GÃ¶nÃ¼l verdikleri kiÅŸinin yaÅŸÄ±nÄ±n kendi yaÅŸlarÄ±na uygun olmasÄ± ya da olmamasÄ± onlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sorun teÅŸkil etmiyor.

13 ARALIK'TA 100 YAÅžINA GÄ°RÄ°YOR

TÄ±pkÄ± sinemanÄ±n asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narlarÄ±ndan Dick Van Dyke gibi...

YÄ±llarÄ±n oyuncusu haftaya yani 13 AralÄ±k'ta 100 yaÅŸÄ±na girecek. Ãœstelik birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n dÃ¼nya sahnesinden Ã§ekildiÄŸi bir dÃ¶nemde hayatÄ±nÄ± Ã§ok da zorlanmadan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Arada sÄ±rada baston kullanmasÄ±nÄ± da yaÅŸÄ±na gÃ¶re normal karÅŸÄ±lamak gerek elbette.

Elbette bunun nedeni de bÃ¼yÃ¼k merak konusu. Dick Van Dyke, bunca uzun yaÅŸamasÄ±nÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± da People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±.

NEFRETÄ°NÄ° CANLI TUTMADI... BÄ°R DE TABÄ°Ä° YANINDA GENÃ‡LÄ°K Ä°KSÄ°RÄ° VAR

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re elbette hayatÄ± boyunca tatsÄ±z durumlarla ve sevmediÄŸi insanlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ama nefretini Ã¶yle uzun sÃ¼re canlÄ± tutmadÄ±.

Dick Van Dyke'Ä±n bu yaÅŸÄ±nda hayata tutunma nedenlerinden biri de her ÅŸeyden ÅŸikayet etmemek.

ÃœnlÃ¼ oyuncu bunu baÅŸarmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeninin de kendisinin tam yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki yani 53 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Arlene olduÄŸunu saklamadÄ±.

"Benim hayata kÃ¼sen bir ihtiyara dÃ¶nÃ¼ÅŸmemi Ã¶nleyen kiÅŸi karÄ±mdÄ±r" diye konuÅŸtu yÄ±llarÄ±n oyuncusu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Dick Van Dyke ile karÄ±sÄ± Arlene'in aÅŸkÄ± ve evliliÄŸi de ayrÄ± bir hikaye.





KARISI DÃœNYAYA GELDÄ°ÄžÄ°NDE O YAÅžLANMAYA BAÅžLAMIÅžTI

AralarÄ±ndaki 46 yÄ±llÄ±k yaÅŸ farkÄ± onlar iÃ§in en ufak bir sorun bile deÄŸil Ã¼nlÃ¼ oyuncunun ve tabii ki karÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

KarÄ±sÄ± Arlene dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncu artÄ±k orta yaÅŸa gelmiÅŸti. Ama bu durum onlarÄ±n iliÅŸkisini hiÃ§ olumsuz etkilemiyor.

Van Dyke daha Ã¶nce People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajdaÂ karÄ±sÄ± Arlene birlikte gayet mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta baÅŸlarda birÃ§ok kiÅŸinin bu iliÅŸkinin yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸunu da saklamadÄ±.

KarÄ±sÄ± Arlene Silver bunca yaÅŸ farkÄ±na raÄŸmen evliliklerinin nasÄ±l yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda "Biz sadece birbirimizi Ã§ok Ã¶nemsiyoruz" diyerek iÅŸin sÄ±rrÄ±nÄ± ifade etti.

Hatta Arlene Silver "YakÄ±n yaÅŸtaki insanlarÄ±n evliliÄŸi uzun sÃ¼rmÃ¼yor" diyerek bir ÅŸaka bile yaptÄ±.

Dick Van Dyke, 2006 yÄ±lÄ±nda SAG Ã–dÃ¼lleri gecesinde karÄ±sÄ±yla nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

'YABANCI BÄ°R KIZA SELAM VERMEYE KORKARDIM'

SÃ¶zlerine "Ben hayatÄ±m boyunca hiÃ§bir yabancÄ± kÄ±za 'Merhaba' deyip selam vermedim. Bundan Ã§ok korkardÄ±m" diyerek baÅŸladÄ± usta oyuncu.

Ama o Ã¶dÃ¼l gecesinde, sahne arkasÄ±nda Arlene'i gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde hiÃ§ Ã¶yle hissetmemiÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

"O, geÃ§ip gidiyordu ve ben de bir sebeple hemen Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±p "Merhaba, ben Dick" dedim. Onda beni yakalayan bir ÅŸey vardÄ±. Ve bu konuda haklÄ±ydÄ±m" dedi o ilk tanÄ±ÅŸma anÄ±yla ilgili olarak.

Ä°liÅŸkilerinin ilerlemesinde ikisinin de mesleklerinin bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± oldu. Bu arada Arlene Silver'Ä±n makyaj sanatÃ§Ä±sÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

2012 YILINDA EVLENDÄ°LER

Zaten bu tanÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Dick Van Dyke, Silver ile birkaÃ§ projede birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yine de flÃ¶rt iÃ§in Ã§ok acele etmediler.

Arlene Silver, o dÃ¶nemde Van Dyke'in kendisini birÃ§ok konuda cesaretlendirdiÄŸini sÃ¶ylemeden geÃ§emedi. "Bana Ã¶ylesine gÃ¼Ã§ veriyordu ki her ÅŸeyi yapabileceÄŸimi hissetmeye baÅŸladÄ±m" diye konuÅŸtu Arlene Silver.

Ã‡ift, tanÄ±ÅŸmalarÄ±ndan altÄ± yÄ±l sonra 2012'de evlendi. O sÄ±rada Dick Van Dyke 86, Arlene Silver ise 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu geÃ§en yÄ±l Entertainment Tonight'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "Onun benim yarÄ± yaÅŸÄ±mda olduÄŸunu hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim, bu konuda fikrim yoktu" dedi., Sonra da ilerleyen YaÅŸÄ±na raÄŸmln hala bÃ¼yÃ¼memiÅŸ olduÄŸu yani iÃ§indeki Ã§ocuk ve genÃ§ ruhunu yitirmediÄŸi iÃ§in ÅŸanslÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Ã‡OCUKLARI BÄ°LE KARISINDAN DAHA YAÅžLI

46 yaÅŸ genÃ§ eÅŸi Arlene Silver, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Dick Van Dyke'Ä±n ikinci karÄ±sÄ±.

Ä°lk evliliÄŸini 1948 yÄ±lÄ±nda Margie Willett ile yaptÄ± oyuncu. Sonra da 1976'dan baÅŸlayarak 2009 yÄ±lÄ±ndaki Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar Michelle Triola Marvin ile uzun sÃ¼reli bir birliktelik yaÅŸadÄ±.

Dick Van Dyke'Ä±n eski evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var . Hepsi de karsÄ± Arlene Silver'dan yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k.

Ä°lk Ã§ocuÄŸu Christopher 74 yaÅŸÄ±nda. Barry 73, Stacy 69, en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Beth de 63 yaÅŸÄ±nda.





Dick Van Dyke, Mary Poppins, Bye Bye Birdie, Dick Tracy, MÃ¼zede Bir Gece'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sayÄ±sÄ±z filmde rol aldÄ±. AltÄ± Emmy Ã–dÃ¼lÃ¼, bir tane Grammy ve bir de Tony Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ koleksiyonuna kattÄ±.





