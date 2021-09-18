Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan sitem: Gençlerde tarih bilinci yok

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YAZAR Tuluhan Tekelioğlu, “Efsaneler” belgeselinde Türkiye’nin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Filmin önceki gün Feriye Sineması’nda yapılan gösterimine katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik” diye konuştu.

YILMAZ SAYESİNDE OKULU GEÇTİM

Cüneyt Arkın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehir Atatürk Lisesi’nde sınıf arkadaşı olduğunu anlatarak, “Yılmaz, matematikte o kadar iyiydi ki. Hiç yanından ayrılmazdım. Onun sayesinde geçtim. Harikasın” ifadelerini kullandı.

Büyükerşen de usta oyuncuya yanıt vererek, “Asıl sen harikasın Fahrettinciğim. Fahrettin’dir asıl adı biliyorsunuz ama Cüneyt Arkın, abide bir isim oldu. Türk sinemasının yaşayan heykeli, yaşayan tarihidir kendisi. Nevra Hanım da öyle tabii hiç kuşkusuz” dedi.