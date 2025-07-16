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Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

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#Dick Van Dyke#Arlene Silver#Hollywood
Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:14

“Yaşayan efsane” tabi herhalde en çok onun için geçerli olsa gerek… Hollywood’un bir dönemine damga vurmuş ünlü oyuncu ve komedyen yakında bu dünyadaki 100. yaşını kutlamaya hazırlanıyor…

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Efsanevi aktör ve komedyen Dick Van Dyke 99 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran enerjisini ve elbette neşesini kaybetmiş değil.

Hollywood’un en eski ve tanıdık yüzlerinden olan usta oyuncu yaşantısı ve yaşı hakkında konuşurken de oldukça açık sözlü olmasıyla nam salmış bir isim.

Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

99 YAŞINDA VE HÂLÂ GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR AMA...

Kaliforniya'da yıllarca ekrana geldiği şova özel düzenlenen bir etkinliğe katılan Dick Van Dyke bu kadar uzun yaşamanın kötü bir tarafından da bahsetti.

Hatta bu arada söze giren eşi “O herkesten uzun yaşadı. 100 yaşına kadar yaşamak lanet gibi bir şey” dedi.

Dick Van Dyke uzun yaşamı boyunca, Hollywood’un birçok önemli isimini, birlikte çalıştığı meslektaşlarını ve yakın dostlarını sessizce geride bıraktı.

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Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

Neredeyse tüm sevdiklerini elleriyle toprağa veren usta aktör şimdi bu sevdikleriyle yapmak isteyip yapamadığı şeylerin yasını tutuyor.

Hatta kimi zaman onları ihmal etmiş olabileceğini düşünüp üzüldüğünü itiraf ediyor…

TANIDIĞI VE SEVDİĞİ NEREDEYSE HERKESİ ELLERİYLE TOPRAĞA VERDİ

Dick Van Dyke en büyük pişmanlıklarından birinin 2021'de 91 yaşında vefat eden yakın dostu Ed Asner ile planladıkları The Odd Couple filminin yeniden çekimini kaçırmak olduğunu itiraf etti.

Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

The Dick Van Dyke Show'un yaratıcısı Carl Reiner 2020 yılında 98 yaşında, efsanevi sitcom yapımcısı Norman Lear 2023'te 101 yaşında, The Dick Van Dyke Show'un oyuncularından Rose Marie, 2017'de 94 yaşında ve dizide karısını canlandıran Mary Tyler Moore da 2017'de 80 yaşında vefat etti.

Bu saydığımız isimlerin tümü Dick Van Dyke’ın hem birlikte çalıştığı hem de sürekli yanında olan en yakın dostlarıydı…

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Usta oyuncu 36 yıl boyunca evli kaldığı ilk eşi Margie Willett’i de 2008 yılında 81 yaşında pankreas kanserinden kaybetti.

Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

İKİ BÜYÜK AŞKINI DA KAYBETTİ

Aslında 1984’te boşanmışlardır ancak Dick Van Dyke ilk eşinin ölümünün “bir parçasını kaybetmek” gibi olduğunu söyleyecekti…

Dick Van Dyke'ın evlenmediği ancak 35 yılını birlikte geçirdiği aşkı Michelle Triola da 2009 yılında 76 yaşında akciğer kanserinden vefat etti.

Yıldız oyuncu sevdiği kadının son günlerinde ona bakan kişiydi, komaya girene kadar ona şarkı söyledi ve onunla konuşmayı hiç bırakmadı.

Van Dyke daha sonra 2006 SAG Ödülleri'nde tanıştığı makyaj sanatçısı Arlene Silver'a aşık oldu. Triola'nın ölümünden sonra, Silver yas tutma sürecinde usta oyuncuya büyük destek oldu.

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Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

GENÇ KARISI ONU HAYATA BAĞLADI

Çift, Şubat 2012'de evlendi ve Van Dyke eşiyle çok mutlu olduğunu her fırsatta söylüyor.

Ancak yine de yaşadığı uzun hayat ona acı vermeye devam ediyor ve efsane oyuncu “Tanıdığım ve birlikte çalıştığım herkes... Herkes gitti… Kimsem kalmadı” diyor.

Her şeye rağmen neşesini kaybetmemeye çalışan Dick Van Dyke hayata iyimser bakmaya devam ettiğini ve son evliliği sayesinde hayata tutunduğunu söylüyor.

Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

HAFTADA ÜÇ GÜN SPOR YAPIYOR!

99 yaşındaki yıldız ismin enerjisinin sırrı ise formda kalması ve egzersiz yapmaktan hiç vazgeçmemesi. Usta isim hâlâ karısıyla birlikte haftada üç gün spor salonuna gidiyor…

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13 Aralık 1925'te Missouri'de doğan Van Dyke, Mary Poppins ve Chitty Chitty Bang Bang gibi ikonik filmler ve 1993'ten 2001'e kadar sekiz sezon boyunca yayınlanan uzun soluklu TV dizisi Diagnosis: Murder ile kariyeri boyunca altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülü kazandı.

Efsane oyuncu birkaç ay sonra 100 yaşına basacak… ‘Bu kadar uzun yaşamak lanet gibi’

Dört çocuğu olan Dick Van Dyke’ın yedi tane de torunu var.

Gözden KaçmasınHerkes sırrını merak ediyor… 99 yaşındaki efsane oyuncu haftada 3 gün spor yapıyor: Siz beni bir de 100 yaşımda görünHerkes sırrını merak ediyor… 99 yaşındaki efsane oyuncu haftada 3 gün spor yapıyor: Siz beni bir de 100 yaşımda görün!Haberi görüntüle
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#Dick Van Dyke#Arlene Silver#Hollywood

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