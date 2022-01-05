Efsane oyuncunun son sÃ¶zleri: Ã–lmeden saniyeler Ã¶nce dudaklarÄ±ndan o kelime dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

Haberin DevamÄ±

ONUN ADINI SÃ–YLEDÄ°

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan AltÄ±n KÄ±zlar adlÄ± dizinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok yapÄ±mla hafÄ±zalara kazÄ±nan Betty White. 100 yaÅŸÄ±na girmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala hayata veda etti. White'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden hemen Ã¶nceki son sÃ¶zleri de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

SON NEFESÄ°NÄ° BÃ–YLE VERDÄ°

Life with Elizabeth adlÄ± diziyle 1953 yÄ±lÄ±nda kariyerine baÅŸlayan White, 31 AralÄ±k 2021'de son nefesini, yÄ±llar Ã¶nce yitirdiÄŸi kocasÄ±nÄ±n ismini sÃ¶yleyerek verdi. Betty White'Ä±n Mama's Family adlÄ± dizide rol arkadaÅŸÄ± olan Vicki Lawrence bu konuda Page Six'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Betty White'Ä±n Ã¶lmeden hemen Ã¶nce kocasÄ± Allen Ludden'Ä±n adÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini anlattÄ±. Lawrence bu konuda White'Ä±n bir baÅŸka rol arkadaÅŸÄ± Carol Burnett'Ä± kaynak gÃ¶sterdi.

Haberin DevamÄ±

ONLARI Ã–LÃœM AYIRDI

Lawrence olup biteni ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Carol'a mesaj yazdÄ±m ve sevdiÄŸin insanlarÄ±n gidiÅŸini izlemenin korkunÃ§ bir ÅŸey olduÄŸunu belirttim. O da bana 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanÄ±yla konuÅŸtum, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde yanÄ±ndaydÄ±. Ve bana Betty'nin aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan son sÃ¶zÃ¼n "Allen" olduÄŸunu sÃ¶yledi."

AÅžKLARI BÄ°R DÃ–NEM Ã‡OK KONUÅžULMUÅžTU

Betty White ile Allen Ludden'Ä±n aÅŸkÄ± o dÃ¶nemde de Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. Ä°kili, 1961 yÄ±lÄ±nda Ludden'Ä±n sunduÄŸu Password adlÄ± TV programÄ± sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Allen Ludden evliydi. Fakat 18 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Margaret McGloin, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra kansere yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼.

1963 YILINDA EVLENDÄ°LER

Bu acÄ± olaydan bir yÄ±l sonra Betty White ve Allen Ludden, bir projede birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±p arkadaÅŸ oldular. White o sÃ¼reci bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Allen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunu da yanÄ±nda getirdi. Hepsi Allen ile birlikte bana kur yapmaya baÅŸladÄ±lar. Allen bana birkaÃ§ kez evlenme teklif etti ben de istekli deÄŸildim." Ama Betty White, Ludden'a daha fazla kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ± ve Ã§ift 1963 yÄ±lÄ±nda evlendi.

Haberin DevamÄ±

18'Ä°NCÄ° YIL DÃ–NÃœMÃœNE SAYILI GÃœNLER KALA HAYATA VEDA ETTÄ°

White ile Ludden'Ä±n evliliÄŸi 18'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutlamaya sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala bitti. Ama onlarÄ± bir baÅŸka engel deÄŸil Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±. Ludden, mide kanseri nedeniyle hayata veda etti. White onun hayata veda etmesinden sonra bir daha asla evlenmeyeceÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ evliliÄŸin en gÃ¼zelini zaten yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'BÄ°R GÃœN YENÄ°DEN KAVUÅžACAKLARINA Ä°NANIYORDU'

Betty White'Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± ve menajeri olan Jeff Witjas "Betty'nin Ã¶lÃ¼mden korktuÄŸunu sanmÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o her zaman Ã§ok sevdiÄŸi kocasÄ± Allen Ludden ile birlikte olmayÄ± hayal ediyordu. Bir gÃ¼n yeniden onunla birlikte olacaÄŸÄ±na inanÄ±yordu" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Betty White, ilk evliliÄŸini 1945 yÄ±lÄ±nda Dick Barker ile yaptÄ±. Fakat bu evlilik aynÄ± yÄ±l sona erdi. Daha sonra 1947 yÄ±lÄ±nda Dick Barker ile iki yÄ±l sonra biten bir evlilik daha yaptÄ±. Betty White'Ä±n en uzun süren evliliÄŸi Allen Ludden ile yaptÄ±ÄŸÄ± oldu. 1963 yÄ±lÄ±nda evlenen çift, Ludden'Ä±n 1981'deki ölümüne kadar evli kaldÄ±.

Â

DOÄžAL NEDENLERDEN Ã–LDÃœ

Betty White, 17 Ocak'ta 100 yaÅŸÄ±na girmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala evinde hayata veda etti. Ä°lk gÃ¼nlerde, 28 AralÄ±k'ta olduÄŸu Covid 19 gÃ¼Ã§lendirme aÅŸÄ±sÄ± nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylentileri yayÄ±ldÄ±. Fakat menajeri Witjas bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Betty White'Ä±n doÄŸal nedenlerde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

BOL Ã–DÃœLLÃœ OYUNCU

Tam adÄ± Betty Marion White Ludden olan Betty White, 1922 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Ortaokulu Los Angeles'ta, liseyi Kaliforniya'da tamamlayÄ±p 1939'da mezun oldu. Televizyon kariyerine baÅŸlamadan Ã¶nce mankenlik yapan Betty White, 1953'te Life with Elizabeth isimli komedi dizisiyle televizyon kariyerine basladÄ±. Bu ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Betty White'a ilk Emmy adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± da beraberinde getirdi.

Haberin DevamÄ±

HAYATI BOYUNCA MESLEÄžÄ°NÄ° SÃœRDÃœRDÃœ

Daha sonra Date with the Angels isimli bir baÅŸka komedi dizisinde Vicki Angel olarak rol aldÄ±. 1954 yÄ±lÄ±nda kÄ±sa suren The Betty White Show isimli kendi talk ÅŸovunu da yapan sanatÃ§Ä± aralarÄ±nda Golden Girls, Ugly Betty, Malcolm in the middle gibi pek cok baÅŸarÄ±lÄ± dizide rol aldÄ±. Ã‡ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼l, adaylÄ±k ve onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan sanatÃ§Ä±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 16 film bulunmaktadÄ±r.

EKÄ°BÄ°N HAYATTA KALAN TEK ÃœYESÄ°YDÄ°

Betty White Ã¼lkemizde en Ã§ok AltÄ±n KÄ±zlar (Golden Girls) adlÄ± diziyle tanÄ±nÄ±yor. White; o yapÄ±mda Beatrie Arthur, Rue McClanaghan, Estelle Getty ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. O dizinin kadrosundan hayatta kalan son kiÅŸi de Betty White'tÄ±.