Efsane oyuncunun son sÃ¶zleri: Ã–lmeden saniyeler Ã¶nce dudaklarÄ±ndan o kelime dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

ONUN ADINI SÖYLEDİ

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan Altın Kızlar adlı dizinin de aralarında bulunduğu birçok yapımla hafızalara kazınan Betty White. 100 yaşına girmesine sayılı günler kala hayata veda etti. White'ın ölümünden hemen önceki son sözleri de ortaya çıktı.

SON NEFESİNİ BÖYLE VERDİ

Life with Elizabeth adlı diziyle 1953 yılında kariyerine başlayan White, 31 Aralık 2021'de son nefesini, yıllar önce yitirdiği kocasının ismini söyleyerek verdi. Betty White'ın Mama's Family adlı dizide rol arkadaşı olan Vicki Lawrence bu konuda Page Six'e yaptığı açıklamada Betty White'ın ölmeden hemen önce kocası Allen Ludden'ın adını söylediğini anlattı. Lawrence bu konuda White'ın bir başka rol arkadaşı Carol Burnett'ı kaynak gösterdi.

ONLARI ÖLÜM AYIRDI

Lawrence olup biteni şöyle anlattı: "Carol'a mesaj yazdım ve sevdiğin insanların gidişini izlemenin korkunç bir şey olduğunu belirttim. O da bana 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanıyla konuştum, öldüğünde yanındaydı. Ve bana Betty'nin ağzından çıkan son sözün "Allen" olduğunu söyledi."

AŞKLARI BİR DÖNEM ÇOK KONUŞULMUŞTU

Betty White ile Allen Ludden'ın aşkı o dönemde de çok konuşulmuştu. İkili, 1961 yılında Ludden'ın sunduğu Password adlı TV programı sırasında tanıştı. O sırada Allen Ludden evliydi. Fakat 18 yıllık karısı Margaret McGloin, kısa bir süre sonra kansere yenik düştü.

1963 YILINDA EVLENDİLER

Bu acı olaydan bir yıl sonra Betty White ve Allen Ludden, bir projede birlikte çalışıp arkadaş oldular. White o süreci bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Allen üç çocuğunu da yanında getirdi. Hepsi Allen ile birlikte bana kur yapmaya başladılar. Allen bana birkaç kez evlenme teklif etti ben de istekli değildim." Ama Betty White, Ludden'a daha fazla kayıtsız kalamadı ve çift 1963 yılında evlendi.

18'İNCİ YIL DÖNÜMÜNE SAYILI GÜNLER KALA HAYATA VEDA ETTİ

White ile Ludden'ın evliliği 18'inci yıl dönümlerini kutlamaya sayılı günler kala bitti. Ama onları bir başka engel değil ölüm ayırdı. Ludden, mide kanseri nedeniyle hayata veda etti. White onun hayata veda etmesinden sonra bir daha asla evlenmeyeceğini çünkü evliliğin en güzelini zaten yaşadığını söyledi.

'BİR GÜN YENİDEN KAVUŞACAKLARINA İNANIYORDU'

Betty White'ın yakın arkadaşı ve menajeri olan Jeff Witjas "Betty'nin ölümden korktuğunu sanmıyorum. Çünkü o her zaman çok sevdiği kocası Allen Ludden ile birlikte olmayı hayal ediyordu. Bir gün yeniden onunla birlikte olacağına inanıyordu" diye konuştu.

Betty White, ilk evliliğini 1945 yılında Dick Barker ile yaptı. Fakat bu evlilik aynı yıl sona erdi. Daha sonra 1947 yılında Dick Barker ile iki yıl sonra biten bir evlilik daha yaptı. Betty White'ın en uzun süren evliliği Allen Ludden ile yaptığı oldu. 1963 yılında evlenen çift, Ludden'ın 1981'deki ölümüne kadar evli kaldı.

DOĞAL NEDENLERDEN ÖLDÜ

Betty White, 17 Ocak'ta 100 yaşına girmesine sayılı günler kala evinde hayata veda etti. İlk günlerde, 28 Aralık'ta olduğu Covid 19 güçlendirme aşısı nedeniyle öldüğü söylentileri yayıldı. Fakat menajeri Witjas bunun doğru olmadığını Betty White'ın doğal nedenlerde öldüğünü açıkladı.

BOL ÖDÜLLÜ OYUNCU

Tam adı Betty Marion White Ludden olan Betty White, 1922 yılında dünyaya geldi. Ortaokulu Los Angeles'ta, liseyi Kaliforniya'da tamamlayıp 1939'da mezun oldu. Televizyon kariyerine başlamadan önce mankenlik yapan Betty White, 1953'te Life with Elizabeth isimli komedi dizisiyle televizyon kariyerine basladı. Bu ilk çalışması Betty White'a ilk Emmy adaylığını da beraberinde getirdi.

HAYATI BOYUNCA MESLEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Daha sonra Date with the Angels isimli bir başka komedi dizisinde Vicki Angel olarak rol aldı. 1954 yılında kısa suren The Betty White Show isimli kendi talk şovunu da yapan sanatçı aralarında Golden Girls, Ugly Betty, Malcolm in the middle gibi pek cok başarılı dizide rol aldı. Çok sayıda ödül, adaylık ve onur ödülü alan sanatçının rol aldığı 16 film bulunmaktadır.

EKİBİN HAYATTA KALAN TEK ÜYESİYDİ

Betty White ülkemizde en çok Altın Kızlar (Golden Girls) adlı diziyle tanınıyor. White; o yapımda Beatrie Arthur, Rue McClanaghan, Estelle Getty ile birlikte kamera karşısına geçmişti. O dizinin kadrosundan hayatta kalan son kişi de Betty White'tı.