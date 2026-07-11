Efsane oyuncu 88 yaÅŸÄ±ndan sonra yeni meslek edindi: Benim ilk arzum, ilk dileÄŸimdi!

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Ãœstelik bunlarÄ±n hiÃ§biri de seyircinin hafÄ±zasÄ±ndan silinmedi. BugÃ¼n 88 yaÅŸÄ±nda olan Hopkins, bÃ¼tÃ¼n bu Ã§abalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, aralarÄ±nda iki tane Oscar'Ä±n bulunduÄŸu sayÄ±sÄ±z Ã¶dÃ¼l de kazandÄ±.

Elbette sinemadan tam olarak emekli olmuÅŸ deÄŸilÂ Anthony Hopkins.

Ama "Bu yaÅŸtan sonra" demedi ve kendine yeni bir kariyer yolu aÃ§tÄ±. Daha doÄŸrusu zaten yÄ±llardÄ±r ilgisi olan bir alanda daha ciddi bir adÄ±m attÄ±.

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Hopkins, 65 yÄ±llÄ±k oyunculuk kariyerinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Bundan bÃ¶yle iyi bir oyuncu olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir klasik mÃ¼zik bestecisi olarak da anÄ±lacak.

Usta oyuncu, Decca Classics adlÄ± plak ÅŸirketiyle bir albÃ¼m iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±.

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Hopkins'in onlarca yÄ±llÄ±k bestelerini bir araya getiren Life is a Dream (Hayat Bir RÃ¼yadÄ±r) adlÄ± bu albÃ¼m 21 AÄŸustos'da klasik mÃ¼zik tutkunlarÄ±yla buluÅŸacak.Â

YarÄ±m asÄ±rdan fazla bir sÃ¼redir etkileyici bir oyunculuk kariyeri inÅŸa eden Anthony Hopkins, bu deÄŸiÅŸiklik hakkÄ±nda, mÃ¼ziÄŸin oyunculuktan da Ã¶nce ilk bÃ¼yÃ¼k tutkusu olduÄŸunu anlattÄ±.

Usta oyuncu "MÃ¼zik benim ilk arzumdu, ilk dileÄŸimdi... HayatÄ±m boyunca beste yaptÄ±m. Bu eserlerin bazÄ±larÄ± onlarca yÄ±ldÄ±r benimle. Bazen geri dÃ¶nÃ¼p onlarÄ± defalarca dinliyorum" diye konuÅŸtu.

Anthony Hopkins'in anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± Decca Classics'in yorumuna gÃ¶re, sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¶zgÃ¼n eserleri, esin kaynaÄŸÄ±nÄ±, ailesinden, Gallerâ€™deki kÃ¶klerinden ve yaÅŸamÄ± boyunca edindiÄŸi deneyimlerden alÄ±yor.

Ä°lk teklisi Bracken Road ile mÃ¼zikseverlerle buluÅŸan albÃ¼m, Anthony Hopkins'in, hayatÄ±nÄ±n farklÄ± dÃ¶nemlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± besteleri bir araya getiriyor.

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Bu arada usta oyuncunun bestelerini albÃ¼m iÃ§in ÅŸef Gustavo Dudamel yÃ¶netimindeki Philarmonia OrkestrasÄ±'nÄ±n seslendirdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa belli bir yaÅŸtan sonra kariyer anlamÄ±nda yeni hedefler belirlemek ünlüler dünyasÄ±nda son dönemde bir tür akÄ±m haline geldi. Bir süredir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan 80 yaÅŸÄ±ndaki Dolly Parton, yapÄ±mcÄ± olarak imzasÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± “Dolly: A True Original Musical” ile Broadway sahnesine hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bir diÄŸer dikkat çekici deÄŸiÅŸim ise oyuncu Jason Lewis’ten (54) geldi. “Sex and the City” dizisiyle tanÄ±nan Lewis, Kosta Rika’ya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oyunculuÄŸun ardÄ±ndan geçen 20 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan dokuz kitaplÄ±k bir epik fantastik seriye imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.





Anthony Hopkins 1991'de KuzularÄ±n SessizliÄŸi ve 2020'de Baba filmleriyle en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar kazandÄ±. AltÄ± yÄ±l Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± heykelcikle, Akademi Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanan en yaÅŸlÄ± kiÅŸi olarak tarihe geÃ§ti.





Hopkins, ilk evliliÄŸini Petronella Barker, ikincisini de Jennifer Lynton ile yaptÄ±. 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Stella Arroyave ile evli.