Efsane oyuncu 83 yaşında baba olmuştu… Genç sevgiliye doğum günü jesti

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Geçen sene hayranlarına büyük bir sürpriz yapan usta oyuncu Haziran 2023’te, 83 yaşındayken bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Pacino’nun bu kadar ileri yaşta çocuk sahibi olması bir yandan da tartışmalara sebep oldu.





GENÇ SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ JESTİ

Al Pacino’nun dördüncü çocuğu olan Roman 30 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'tan doğdu. Çiftin arasında tam 53 yaş fark olduğunu ve bu yaş farkının da epey konuşulduğunu hatırlatmış olalım…

Al Pacino, bir buçuk yaşındaki oğlu Roman'ın annesi ve sevgilisi Noor Alfallah'ın doğum günü pastasındaki mumları böyle üfledi

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Al Pacino ve Noor Alfallah, geçtiğimiz gece Alfallah'ın 30. yaş gününü kutladı, efsane oyuncu Julia Fox, Selena Gomez'in en yakın arkadaşı Raquelle Stevens ve Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı Scout LaRue Willis gibi isimlerin katıldığı partide sevgilisinin doğum günü pastasındaki mumları onunla birlikte üfledi.

BU HANGİ YAŞIN KUTLAMASI?

Oscar ödüllü yıldız oyuncu oyuncu, Noor'un kız kardeşi Sophia Alfallah tarafından Instagram'da paylaşılan ve “Noor'un doğum günü 2024” başlığını taşıyan bir videoda genç sevgilisini kutlarken mutlulukla gülümsüyordu.

Noor Alfallah aslında Aralık 2023'te 30 yaşına girmişti ancak ünlü yapımcı görünüşe göre doğum günlerini erken kutlamayı tercih ediyor. Noor Alfallah geçen yıl da kasım ayında benzer bir doğum günü pastasıyla bir fotoğraf paylaşmış ve altına “Neredeyse 30...” yazmıştı.

PANDEMİ ZAMANI BAŞLAYAN AŞK

Al Pacino ve Noor Alfallah’ın ilişkisi koronavirüs pandemisinde başlamıştı. Çiftin Roman adını verdikleri oğulları ise Haziran 2023’te doğdu. Başlarda Al Pacino’nun sevgilisinin hamileliğinden bile haberi olmadığı hatta duruma pek inanmadığı için ondan DNA testi istediği konuşuluyordu.

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Kendisi reddetse de Pacino’nun bu testi yaptırdığı ve çocuğun kendisinden olduğunu anlayarak yoluna devam ettiği ortaya çıktı. İlk çocuğunu doğuran Noor Alfallah’ın doğum yaptıktan sadece birkaç ay sonraki hamlesi ise herkesi şaşırttı.

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA KENDİNİ GARANTİYE ALDI

Hollywood’un büyük prodüksiyon şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalışan Noor Alfallah Eylül 2023'te, oğulları Roman'ın tam fiziksel velayetini almak için mahkemeye gitti.

Noor Alfallah’ın Al Pacino ile yaptığı velayet ve nafaka anlaşmasına göre esmer güzel efsane oyuncudan 110.000 dolar toplu para ve ayda 30.000 dolardan fazla nafaka alacak... Ayrıca çiftin oğulları Roman'ın sağlık sigortası tarafından karşılanmayan tüm tıbbi faturaları da babası Pacino tarafından ödenecek... Pacino ayrıca oğlu için her yıl bir eğitim fonuna 15 bin dolar yatıracak

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Bu sırada oğlunun nafakası, eğitim masrafları ve kendisine bebeğin bakımı için ödenecek bedeli de hesaplatıp efsane oyuncuyla anlaşan Noor Alfallah’ın tüm bunları evli olmadıkları için oğlunun geleceğini şimdiden garanti altına almak için yaptığı iddia edildi.

Başta bu velayet ve nafaka başvurusu ortaya çıkınca Pacino ve Noor Alfallah’ın ayrıldığı düşünülmüştü ancak çift ilişkilerine devam ediyorlar.





İKİSİNİN DE EVLENMEYE NİYETİ YOK

Noor Alfallah bu yılın başlarında Vogue Arabia'ya verdiği demeçte oğlu Roman'ı ve annelik serüvenini “Oğlum bana tanrının en büyük hediyesi. Ona baktığım her gün, çok kutsanmış olduğumu biliyorum” sözleriyle anlatmıştı.

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Roman, Pacino'nun dördüncü çocuğu. Afsane oyuncunun eski sevgilisi Jan Tarrant'tan Julie Marie adında 34 yaşında bir kızı var. Pacino’nun bir başka efsanevi oyuncu Beverly D'Angelo’dan da 23 yaşında, Anton ve Olivia adında ikizleri var.

Noor Alfallah 20'li yaşlarının başında Mick Jagger'la aşk yaşamıştı

Gönül defteri epey kalabalık olsa da efsane oyuncu hiç evlenmedi. Pacino’nun sevgilisi Noor Alfallah da daha önce verdiği bir röportajda kendisi için “Ben evlenecek bir tip değilim” demişti.

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ONA “SERVET AVCISI” DEDİLER AMA…

İlişkileri ve bebekleri olduğu duyulduğunda Al Pacino’nun pek çok hayranı Noor Alfallah’ın bir servet avcısı olabileceğini ve usta aktörün şöhreti ve servetinden faydalanmak istediğini düşünmüştü.

Al Pacino ile ilişkisi duyulunca Noor Alfallah'ın servet avcısı olabileceği konuşulsa da aslında ünlü bir yapımcı olan Alfallah'ın maddi durumu bir hayli yerinde

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Ancak Noor Alfallah, sadece çok para kazandığı bir işe sahip değil aynı zamanda ailesi de bir hayli varlıklı. Yani aslında hayatının hiçbir döneminde paraya ihtiyacı olmamış…

Adı daha önce de Clint Eastwood ve Mick Jagger gibi isimlerle anılan Noor Alfallah’ın yakın çevresi onun kendinden yaşça epey büyük erkeklerden hoşlandığını ve Al Pacino’yu da çok sevdiğini söylüyor…