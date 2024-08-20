Efsane oyuncu 81’inci yaş gününü tekneden serin sulara atlayarak kutladı… O anları kızı paylaştı: İyi ki doğdun benim çılgın babam!

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GEÇ YAŞTA BABA OLUNCA AYLARCA ADI MANŞETLERDEN İNMEMİŞTİ

Ancak bu usta aktör son aylarda kariyerinden ziyade özel hayatıyla gündemde. Çünkü o da adını tıpkı yakın arkadaşı Al Pacino gibi epeyce geç yaşta baba olanlar arasına yazdırdı.

2023’ün mayıs ayında doğan kızıyla verdiği pozlar ve 79 yaşından 80 yaşına adım atmak üzereyken yeniden, üstelik 7. kez baba olmanın ona hissettirdikleriyle ilgili söylediği sözler uzun süre manşetlerden inmedi.

Uzun yıllardır tanışan Robert De Niro ve Tiffany Chen'i dostluğu ilerleyen yıllarda aşka dönüştü

Bahsettiğimiz bu yaşayan efsane elbette Hollywood’un usta aktörü Robert De Niro’dan başkası değil.

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KÜÇÜK KIZINI ANLATMAYA DOYAMIYOR

De Niro, 2014’te bir film setinde tanıştığı ve 2021'den beri birlikte olduğu dövüş sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile bebek beklediklerini gizli tutmuş, sonra geçen yıl haber duyulunca da “Bu yaşta çocuk sahibi olmam şaşırtıcı değil. Bebeği planlı yaptık” diyerek hayranlarını gülümsetmişti. Yıldız oyuncu bir süredir hayatının en mutlu günlerini yaşıyor.

Efsane aktör ve Gia adını verdiği 7. çocuğu...

Artık bir yaşını geçen küçük kızı Gia’nın hayatına kattığı muhteşemliği anlata anlata bitiremeyen Robert De Niro, yeni yaşına da sevdikleriyle, mutlu mesut girdi.

Robert De Niro'nun en büyük çocuğu olan kızı Drena, 81. doğum gününü yattan kendini serin sulara atarak kutlayan babasının videosunu Instagram hesabından “Benim çılgın babam! O tam bir gözüpek” satırlarıyla paylaştı.

81. YAŞ GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE BÖYLE KUTLADI

Instagram gönderisine “Babamın 81. doğum günü kutlu olsun” yazan ve ona “Seni tüm kalbimle seviyorum” diye seslenen Drena De Niro’nun paylaşımının altı usta aktörün hayranlarının doğum günü kutlamalarıyla doldu.

Küçük kızının doğumuyla birlikte gençleşip hayata yeniden bağladındığını söyleyen De Niro gençlere taş çıkartacak bir doğum günü yaşadı

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Yattan balıkla şekilde denize atlayan Robert De Niro’nun videosunu çeken kızı Drena bir yandan da ona “Aman Tanrım. İyi misin?” diye sesleniyor, gençlere taş çıkartan usta aktör ise sudan “Gayet iyiyim” diye cevap veriyordu.

EN BÜYÜK KIZINI EVLAT EDİNDİ, ÖZ ÇOCUKLARINDAN AYIRMADI

Robert De Niro’nun en büyük çocuğu olan Drena De Niro, Robert De Niro'nun, ilk eşi Diahnne Abbott'ın kızıydı. Yıldız oyuncu Diahnne Abbott’la evlendikten sonra Drena’yı evlat edindi ve ona soyadını verdi.

Drena’yı öz çocuklarından hiç ayırmadan büyüttü ve kendisi de bir oyuncu olan Drena De Niro hep usta aktörü babası bildi.





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EN BÜYÜK MUTLULUĞUN ARDINDAN EN BÜYÜK ACIYI TATMIŞTI

De Niro ailesi Robert De Niro’nun Mayıs 2023’te yeniden baba olmasıyla büyük bir mutluluk yaşamış, 2 ay sonra ise çok büyük bir acıyla sarsılmıştı.

Drena De Niro'nun tek çocuğu olan Leonardo geçen yıl temmuz ayında trajik şekilde hayatını kaybetti, bu ani ölüm usta aktörü de yasa boğdu

Drena De Niro’nun tek çocuğu ve Robert De Niro’nun da çok düşkün olduğu torunu olan Leonardo ne yazık ki Temmuz 2023’te aşırı dozda uyuşturucu yüzünden daha 19 yaşında hayatını kaybetmişti.

Robert De Niro, kızı Drena'nın annesi Diahnne Abbott'la büyük bir aşk yaşamış, Drena'yı da nüfusuna alarak kendi kızı gibi büyütmüştü

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Hayatının en büyük mutluluklarından biriyle en büyük acısını peş peşe yaşayan Robert De Niro, torununun ölümünden sonra uzun süre sessizliğe gömülmüş ve sadece tek bir açıklama yaparak “derin üzüntü içinde” olduğunu söylemişti…