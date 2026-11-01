Efsane oyuncu 50 yıllık kariyerine son veriyor: Artık oynayacak kalite rol bulamıyorum

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Üstelik ilerleyen yaşına rağmen hâlâ aktif olarak hem sinemada hem de televizyonda yer almaya ve çalışkanlığını sergilemeye devam ediyor. Ancak yılların yoramadığı yıldız isim bir yandan da artık emekli olacağının sinyallerini veriyor…

77 yaşındaki Jessica Lange, kaliteli rol bulamamaktan şikâyet ederek oyunculuğu bırakabileceğinin sinyallerini verdi: "Yolun sonuna geliyorum"

Jessica Lange, oyunculuğa tamamen veda edebilir; bunun nedeni olarak ise kendisine sunulan nitelikli rollerin eksikliğini gösteriyor.

77 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, "Aslına bakılırsa yolun sonuna geldiğimi hissediyorum" dedi. Oscar ödüllü oyuncu, bunun her şeye rağmen "fena bir bitiş olmayabileceğini" de ifade etti.

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Jessica Lange’in son sinema rolü, Eugene O’Neill’in aynı adlı oyunundan uyarlanan ve 2022’de çekilip geçtiğimiz ay ABD’de sınırlı sayıda salonda gösterime giren "Long Day’s Journey Into Night" filmindeki Mary Tyrone karakteriydi.

Lange, "Uzun süredir üzerinde çalışılan ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan birkaç proje daha var" diye açıkladı ve artık çok sevdiği mesleğini bırakmak üzere olduğunu itiraf etti: "Bilmiyorum. Artık bir şeyleri hayata geçirmek eskisi kadar kolay değil; en azından benim ilgimi çekecek türden filmler için."

Efsane yıldıza nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda ise mütevazı bir yanıt verdi: "İyi rollerle, iyi filmlerle ve dürüst bir oyuncu olarak hatırlanmak isterim."

Lange, "İnanılmaz derecede şanslıydım. Oyunculuğu seviyorum ve on yıllar boyunca bu mesleği icra edebilmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu" diye ekledi.

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"Zaman zaman zorlandığım anlar oldu; aile hayatı ile kariyeri dengelemek, sürekli farklı yerlere gitmek, çocuklarımı oradan oraya sürüklemek... Ama tüm bunlar harika bir maceraydı. Karşıma böyle fırsatlar çıktığı için çok minnettarım."

Lange son olarak, "American Horror Story" dizisinin 13. sezonunda televizyon ekranlarında boy gösterdi. Ünlü oyuncu American Horror Storynin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna araç hizmeti sağlamadığı için FX kanalını “lanet olası derecede cimri” olmakla eleştirmişti.

Oyuncu, bu ayın başlarında rol arkadaşları Sarah Paulson, Billie Lourd, Gabourey Sidibe ve diğerleriyle birlikte o dönemi anımsarken, “Kendi aracımızı kendimiz kullanmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

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Bir hayran tarafından kaydedilen ve kısa sürede viral olan videoda, “Teşekkürler, FX,” diyerek kinayeli bir yorumda bulundu.

Sinemaya ilk adımını 1976 yapımı canavar filmi “King Kong” ile atan Lange, kariyeri boyunca altı kez Oscar’a aday gösterildi; “Tootsie” (en iyi yardımcı kadın oyuncu) ve “Blue Sky” (en iyi kadın oyuncu) filmleriyle iki kez ödül kazandı.

Ayrıca dokuz kez Emmy Ödülü’ne aday gösterilen sanatçı; “Grey Gardens”, “American Horror Story: Murder House” ve “American Horror Story: Coven” yapımlarındaki performanslarıyla (mini dizi veya televizyon filminde en iyi kadın oyuncu dalında) üç kez Emmy ödülünün sahibi oldu.

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hem sinema hem tiyatro hem de televizyon dünyasında gösterdiği üstün başarılarla tanınan Lange "Oyunculuğun Üçlü Tacı" (Triple Crown of Acting) unvanına sahip olmasının yanı sıra profesyonel bir fotoğrafçı olarak da tanınıyor. Ünlü oyuncunun beş adet yayınlanmış fotoğraf kitabı var.

Uzun yıllardır UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak HIV/AIDS başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Jessica Lange’ın ünlü Rus balet Mikhail Baryshnikov ile birlikteliğinden bir; efsanevi aktör ve oyun yazarı Sam Shepard ile 27 yıl süren ilişkisinden ise iki çocuğu bulunmakta.