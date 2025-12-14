Efsane oyuncu 100 yaşına bastı… O artık gerçek bir asırlık çınar… Hala haftada üç gün spor yapıyor

Haberin Devamı

Dick Van Dyke dün yani 13 Aralık’ta 100 yaşına girdi ve koruduğu sağlığı ve enerjisiyle hayranlarını şaşırtmaya devam etti.

SİNEMANIN VE TELEVİZYONUN EFSANE YÜZÜ ARTIK 100 YAŞINDA!

Tüm zamanların en sevilen sinema yıldızlarından biri olan Mary Poppins yıldızı bir asır sonra bile genç meslektaşlarına taş çıkaracak durumda.

Dick Van Dyke, bu büyük dönüm noktası niteliğindeki doğum gününden aylar önce genç kalmanın sırlarını samimi bir şekilde paylaşmış, egzersizin onu zinde tuttuğunu, içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçmenin ise hayati önem taşıdığını açıklamıştı.

ALKOL VE SİGARA HAYATINI MAHVETTİ... KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINI YENDİ VE ÖMRÜNÜ UZATTI

Haberin Devamı

The Mirror ile yaptığı son röportajda Van Dyke, alkol hayatını "mahvettiği" için yıllar önce, 1972'de içkiyi bıraktığını açıkladı.

Van Dyke, ağır bir sigara içicisi olduktan sonra sigarayı da bıraktığını ve "akciğerlerimin hala yerinde olması büyük bir şans" olduğunu itiraf etti.

Efsane oyuncu ayrıca, "esnek kalmasına" yardımcı olmak için spor salonunda ağırlık kaldırıyor, yüzüyor ve aktif bir yaşam tarzını sürdürmeye devam ediyor.

Hollywood ikonu, bunların yanında beslenmesine de dikkat ediyor ve günlük vitamin takviyeleri alıyor.

"Doğru beslenmeye çalışıyorum ve güne her zaman kepek ve yaban mersini içeren sağlıklı bir kahvaltıyla başlıyorum, bu harika bir antioksidan. Kendime gençliğimde ne kadar kötü davrandığımı düşünürsek, sağlık açısından oldukça iyi bir durumdayım."

13 Aralık 1925'te Missouri'de doğan Van Dyke, Mary Poppins ve Chitty Chitty Bang Bang gibi ikonik filmler ve 1993'ten 2001'e kadar sekiz sezon boyunca yayınlanan uzun soluklu TV dizisi Diagnosis: Murder ile kariyeri boyunca altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülü kazandı. Efsane oyuncu uzun yıllar boyunca da kendi adını taşıyan şov ve eğence programıyla televizyon ekranlarının da efsanesi oldu.

"BU KADAR UZUN YAŞAYACAĞIMI TAHMİN ETMEZDİM"

Emmy ödüllü oyuncu "Bu kadar uzun yaşayacağımı veya bu kadar iyi hissedeceğimi hiç beklemiyordum" diye itirafta bulunuyor ve aslında 75 yaşında resmen emekli olmasına rağmen boş durmayı beceremediğini ve o gün bugündür kendini hep meşgul tuttuğunu da söylüyor.

Haberin Devamı

Haftada üç gün mutlaka spor salonuna giden Dick Van Dyke esneme ve yoga yaptığını, mekik çektiğini sonra da evine gidip güzel bir şekerleme yaptığını anlatıyor.

Tüm bunların yanı sıra Van Dyke “harika, dolu ve heyecan verici bir hayat” yaşadığını söylüyor ve Hollywood kariyeri boyunca karşısına çıkan fırsatlar için minnettarlığını koruduğunu söylüyor.

ÖLÜMDEN KORKMUYOR

“Öldüğünüzde ölürsünüz. Nedense ölümden korkmuyorum. Bunu açıklayamam ama korkmuyorum. Çok harika, dolu dolu ve heyecan verici bir hayat yaşadım. Bu yüzden şikayet edemem.”

Efsanevi film yıldızı, hayata bu iyimser bakış açısını eşi Arlene'e borçlu…

Haberin Devamı

Kendinden 46 yaş küçük son eşi için “Beni anın içinde tutmaktan o sorumlu. Hayatımın her günü, her gün beni mutlu etti. O bir neşe kaynağı. Beni şarkı söylemeye veya dans etmeye teşvik edebiliyor ve çok büyük bir sorumluluk taşıyor... Öyle şanslıyım ki!” diyen asırlık çınar kariyeri için de geride bırakacağı mirastan gurur duyduğunu söylüyor.

GENÇ EŞİ ONA AŞK, MUTLULUK VE SAĞLIK VERDİ

Dick ve eşi Arlene Silver, 2006 SAG Ödülleri'nde kuliste tanıştılar ve altı yıl sonra evlendiler.

Ve efsane oyuncu, eşinin kendisi üzerinde nasıl anında bir izlenim bıraktığını “Hayatımda hiç yapmadığım bir şey, tanımadığım bir kadına yaklaşmaktı. Yanımdan geçti ve düşünmeden ayağa kalkıp "Merhaba, ben Dick" dedim. Oturmasını istedim ve makyaj sanatçısı olduğunu öğrendim ve onu hemen işe aldım” sözleriyle anlatıyor.

Haberin Devamı

Dört çocuğu olan Dick Van Dyke’ın yedi de torunu var.