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Beach Boys’un kurucu üyelerinden olan; “Surfin’ USA” ve “California Girls” gibi klasikleşmiş şarkıların hem yazımında yer alan hem de bu şarkılarda baş vokalistliği üstlenen, ayrıca grubun uzun yıllar boyunca sahnedeki yüzü olan Mike Love hayatını kaybetti.

Love, 85 yaşındaydı.

Basın temsilcisi Katie Altman tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl içinde birçok Beach Boys konserini iptal etmek zorunda kalan Love, dün hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Altman, “Büyük bir saygıyla belirtmek isterim ki Mike Love bu akşam, ailesi yanındayken vefat etti,” dedi. “Amerikan kültürünün bir simgesi olan Love, kendine has yeteneği ve nesiller boyu müzisyenlere verdiği ilhamla hatırlanacak. Onun Amerikan müziğine yaptığı olağanüstü katkıyı ve çok sevdiği hayranları için sahne alırken duyduğu mutluluğu onurlandırıyoruz.”

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Sarışın ve “temiz yüzlü bir delikanlı” görünüme sahip olan Love, 1960’ların başında kuzenleri ve yine Kaliforniya banliyölerinde yaşayan Wilson kardeşler (Brian, Carl ve Dennis) ile birlikte Beach Boys’un temellerini attı.

Aile dostları Al Jardine’in de katılımıyla grup, kısa süre içinde Wilson ailesinin garajındaki provalardan uluslararası şöhrete uzanan bir başarı hikâyesine imza attı; sörf, arabalar ve genç kızlar temalı şarkılarıyla büyük ses getirdiler.

1963 ile 1966 yılları arasında 20’den fazla şarkıları listelerde üst sıralara yerleşti; “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” ve “Good Vibrations” gibi parçalarla liste başı oldular. Grubun dünya genelindeki plak satışları 100 milyon adedi aştı.

Beach Boys’un hikâyesi, başından itibaren Love ile grubun basçısı, ünlü yapımcısı, aranjörü ve bestecisi Brian Wilson arasındaki zıt vokal tarzları ve müzikal yaklaşımlar üzerine kuruluydu. Love’ın hafif ve genizden gelen tenor sesi, “Surfin’ USA” ve “Be True To Your School” gibi tempolu, neşeli şarkılarda öne çıkarken; “Don’t Worry Baby” ve “In My Room” gibi içsel baladlar ise Wilson’ın parlak ancak hüzünlü tınılar taşıyan falsetto sesini sergiliyordu.

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Konserlerde dışa dönük bir kişiliğe sahip olan Love, grubun gayriresmî sunucusu/yöneticisi rolünü üstlenmişti; bu rol, 1990’larda grubun isminin yasal mülkiyetini almasıyla daha da pekişti.

Rekabetçi olduğunu bizzat kabul eden Love, hayatının büyük bir bölümünde, Wilson’ın grubun tek yaratıcı gücü olduğu ve sadece parayı düşünen Love’ın onu kıskanıp sabote ettiği yönündeki yaygın kanıya karşı çıktı.

Love hakkındaki bu olumsuz algı sosyal medyaya da yansıdı; Facebook’ta “Mike Love’dan Nefret Ediyorum” gibi isimler taşıyan, hatta küfürlü başlıklar içeren gruplar kuruldu. 2012 tarihli bir Vice makalesinde ise, Wilson’a karşı açtığı çok sayıdaki dava ve “Pet Sounds” albümü gibi iddialı projelere duyduğu (Love tarafından reddedilen) küçümseyici tavrı konu edildi.

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Love, 2016 yılında Rolling Stone dergisine verdiği demeçte, “Hakkımdaki efsane, tam bir pislik olduğum yönünde; ancak bunların çoğu dengesiz insanlar tarafından çarpıtılmış şeyler,” dedi ve ekledi: “Bana atfedilen lafların yarısını asla söylemedim.”

Love’ın en dikkat çekici hukuki girişimi 1994 yılında gerçekleşti; açtığı davayı kazanarak düzinelerce şarkıda ortak yazar olarak adının geçmesini sağladı.

Love, grubun en unutulmaz şarkı sözlerinin birçoğunun —“Well, East Coast girls are hip/I really dig those styles they wear” (Doğu Yakası kızları havalıdır/Giyim tarzlarına bayılırım) ya da “I’m picking up good vibrations/She’s giving me excitations” (İçimde güzel titreşimler hissediyorum/Bana heyecan veriyor) gibi— kendisine ait olduğunu savundu.

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Love, 2025 yılında, Brian Wilson’ın çeyrek asır önce seçildiği Şarkı Yazarları Onur Listesi’ne (Songwriters Hall of Fame) kabul edildi. Love, Wilson’ın vefatından kısa bir süre sonra gerçekleşen kabul töreninin olduğu gece The Associated Press’e verdiği demeçte, “Yaratıcılığı açısından harika bir yaşam sürdü,” dedi. “Onunla birlikte bir şeyler üretmek benim için de çok keyifliydi.”