Efsane mankenin yeni mesleği: O şimdi balıkçı oldu

Gösteri dünyasının bazı ünlülerinin günün birinde kariyer değişikliği yaptığı ya da kendilerine ek işler kurduğu bilinen bir gerçek. Bazıları kazandıklarını ticarete yatırsa da özellikle son dönemde doğal hayata yani çiftçiliğe yönelen ünlülerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar yüksek.

Birçok ünlünün bir ayağı toprakta bir başka deyişle...

Bazıları bir yandan mesleğini sürdürürken çiftliklerinde de çalışıyor. Az sayıda da olsa bazıları mesleği bir kenara itip kendini tamamen çiftçiliğe verdi. Bu arada da elbette yıllarını verdikleri mesleğin avantajını kullanıp çevreyle ilgili belgeseller de çekiyorlar.

Ama büyük olasılıkla böylesi ilk kez oluyor...

1980'li yılların ünlü mankeni, 1990'ların yıldız oyuncusu, duyanların ilk anda kulaklarına inanamadığı bir kariyer değişikliği yaptı... Tıpkı kendisi gibi asıl mesleğini bırakan kocasıyla birlikte balıkçılık yapmaya başladı.

MODA DÜNYASININ EFSANE İSİMLERİNDEN
Bu ilginç öykünün kahramanı, önce podyumda sonra da sinemada fırtınalar estiren Kathy Ireland.

Şu anda 62 yaşında olan Ireland, 1980'li yıllarda paylaşılamayan bir mankendi. Podyumdan podyuma koşar, ünlü dergilerin kapaklarını süsler, milyonluk firmaların tanıtım yüzü olarak görev yapardı.

1990'lara gelindiğinde ise başarılı bir oyuncu olarak anılmaya başladı. Sonrasında da milyarlarca dolar kazanan bir marka kurdu.

Şimdi ise belki de artık paraya ihtiyacı kalmadığı için inanılmaz bir kariyer değişikliği yaptı.... Artık ekmeğini okyanustan çıkarıyor, yani balıkçılık yapıyor.

Üstelik Kathy Ireland bu konuda yalnız değil... Acil servis doktora olan kocası Greg Olsen da kendisiyle birlikte balıkçılık yapıyor.

62 yaşındaki Kathy Ireland, bu yılın başından beri lisanslı bir balıkçı. Kocasıyla birlikte ağ atıp okyanusta balık avlıyorlar.

ÇOCUKKEN KAMPTA KALIP BALIK TUTMAYI SEVERMİŞ
Söylediğine göre ticari balıkçılık lisansını bu yılın başlarında California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi'nden alan Ireland, bir anlamda bambaşka bir alanda aile işi kurmuş oldu.

Fox News'a konuşan Kathy Ireland, yeni kariyerini "Harika" diyerek tanımladı. Sonra da böyle bir fırsat bulduğu için minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Kathy Ireland "Kamp ve balıkçılık yaparak büyüdüm.... Ayrıca kocam da 3 yaşından beri balıkçılıkla ilgileniyor" diye anlattı. Kocası Greg Olsen'la birlikte tekneyle açılmayı her zaman sevdiğini söyledi Kathy Ireland.

Eski model, artık lisanslı bir balıkçı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da gizlemiyor. Ireland, balık avladığı sırada çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından sık sık paylaşıyor.

ONUN KAPAK POZU VERDİĞİ DERGİ SATIŞ REKORLARI KIRDI
Amerikalı eski manken Kathy Ireland, 1980'li yıllarda kariyerinin zirvesini gördü... 1989 yılında onun kapak pozu verdiği ünlü Sports Illustrated dergisi bütün zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.

Bu arada Ireland kurduğu ve kendi adını taşıyan marka sayesinde de bir "imparatoriçe" haline geldi. Şirket yalnızca 2021 yılında 3.1 milyar dolarlık perakende satış gerçekleştirdi.

Kathy Ireland bu başarılı girişimlerin yanı sıra tanınmış bir hayırsever aynı zamanda.

Yıllardır bağımlılık başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla boğuşan insanlara yardım eli uzatmasıyla da biliniyor.

Ünlü manken, 1988 yılından beri Doktor Greg Olsen ile evli.

Çiftin Erik adında yetişkin bir oğlu var.

