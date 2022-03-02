Efsane gÃ¼zeller de yaÅŸ alÄ±r: KÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± kendi haline bÄ±rakmÄ±ÅŸ

Haberin DevamÄ±

BELGESELÄ°N GÃ–STERÄ°MÄ°NE KONUK OLDU

SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi, bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerinde en tepeye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde "gÃ¼zelliÄŸin simgesi" olarak nitelendirilen Brooke Shields. 1980'lerde ve 90'larda en az yeteneÄŸi kadar hatta belki ondan daha fazla sahip olduÄŸu gÃ¼zellikle konuÅŸulan Brooke Shields, Ã¶nceki gÃ¼n de New York'ta bir belgeselin galasÄ±na katÄ±ldÄ±. 56 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Shields, Andy Warhol'u konu alan The Andy Warhol Diaries adlÄ± yapÄ±mÄ±n kentteki ilk gÃ¶steriminin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

DOÄžAL HALÄ°YLE YAÅžLANIYOR

1.83 santimlik boyuyla Hollywood'un en uzun yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Brooke Shields gala iÃ§in aÃ§Ä±k kahverengi bir kÄ±yafet giydi. SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan Shields, gÃ¶zlerindeki bozukluk nedeniyle kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Ã§Ä±karmamayÄ± tercih etti. Uzun uzun objektiflere poz veren Brooke Shields'Ä±n birkaÃ§ kez eleÅŸtiri konusu olduÄŸu estetik operasyonlardan vazgeÃ§tiÄŸi de dikkat Ã§ekti. Bu yoruma neden olan da Shields'Ä±n Ã¶zellikle boyun kÄ±smÄ±nda uzaktan bile dikkat Ã§eken kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klardÄ±. YÄ±ldÄ±zÄ±n gÃ¶z kenarlarÄ±ndaki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar da gÃ¶zden kaÃ§madÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle Shields'in doÄŸal olarak yaÅŸ almaya karar verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Haberin DevamÄ±

2019 YILINDA ESTETÄ°K YÃœZÃœNDEN Ã‡OK ELEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Brooke Shields, 2019 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da yÃ¼zÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve pek de iyi sonuÃ§ vermeyen estetik uygulama yÃ¼zÃ¼nden eleÅŸtirilmiÅŸti. Fakat ondan sonra gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu tÃ¼r uygulamalara hiÃ§ itibar etmedi Shields. YÄ±ldÄ±z, uzun sÃ¼re estetik operasyonlardan uzak durmuÅŸtu. Botoksu sevmediÄŸini sÃ¶yleyen Shields, lazer tedavisine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti. Brooke Shields, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kaÅŸlarÄ±nÄ± almamasÄ±yla sÃ¼rekli gÃ¼ndeme geliyordu.

Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUK YILDIZ OLARAK ÃœNLENDÄ°

1965 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Brooke Shields, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Sinema dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± duyurdu. TartÄ±ÅŸma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlÄ± filmle sinema serÃ¼venine baÅŸlayan Shields, bir yÄ±l sonra da Wanda Nevada adlÄ± filmde rol aldÄ±. 1980'de rol aldÄ±ÄŸÄ± Endless Love ise onun kariyeri ve hayatÄ± iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu.

FRANSIZ EDEBÄ°YATI OKUDU

80'lerin ikinci yarÄ±sÄ±nda Ãœniversite eÄŸitimi iÃ§in sinema kariyerine ara veren Shields, FransÄ±z EdebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok rolÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Haberin DevamÄ±

TENÄ°S YILDIZI Ä°LE EVLENÄ°P BOÅžANDI

Brooke Shields, Ã¶zel hayatÄ±, annesiyle iliÅŸkileri ve bekaret konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle de hep Magazin gÃ¼ndeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda kaldÄ±. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi Ã¼nlÃ¼lerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla konuÅŸulan Shields, dÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile evlenip boÅŸandÄ±.

MICHAEL JACKSON Ä°LE YAKINLIÄžI DA KONUÅžULDU

Brooke Shields, bir dÃ¶nem Michael Jackson ile olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla da konuÅŸulmuÅŸtu. Shields ile Jackson 1981 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Her ne kadar resmi olarak aÅŸklarÄ± doÄŸrulanmasa da Jackson'Ä±n Brooke Shields'e olan hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'Ä±n defalarca kendisiyle evlenmek istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸini belirtmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

2001'de yapÄ±mcÄ± Chris Hency ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Shields, iki Ã§ocuk annesi. Ã‡iftin 18 yaÅŸÄ±nda Rowan ve Grier adÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

'ESKÄ° FOTOÄžRAFLARA BAKMAK YÃœREK SIZISI'

Aradan geÃ§ip giden yÄ±llara raÄŸmen hala gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nen Brooke Shields, bundan bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, en Ã§ok eski fotoÄŸraflarÄ±na bakmanÄ±n kendisine "yÃ¼rek sÄ±zÄ±sÄ±" verdiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Shields, o dÃ¶nemde, elinde imkan olsa en azÄ±ndan bir 10 yÄ±l Ã¶ncesine dÃ¶nmek istediÄŸini de belirtmiÅŸti. Ancak Shields, yine de hayatÄ±ndan memnun olduÄŸunu da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu "GÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman gÃ¶z kenarlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek "Ama bÃ¶yle olmamasÄ± iÃ§in gÃ¼lmeyecek de deÄŸilim" demiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Â

Brooke Shields'Ä±n gösterimine konuk olduÄŸu The Andy Warhol Diaries adlÄ± belgesele gelirsek... SanatçÄ±nÄ±n ölümünden sonra yayÄ±nlanan günlüklerinden yola çÄ±kan belgeselde Warhol'un hayatÄ±, John Waters'tan Rob Lowe'a kadar onu tanÄ±yanlarla yapÄ±lan röportajlar eÅŸliÄŸinde anlatÄ±lÄ±yor. YönetmenliÄŸini Ryan Murphy'nin üstlendiÄŸi belgesel; birer saatlik altÄ± bölüm halinde tasarlandÄ±.

Shields'in adÄ±yla Ã¶zdeÅŸleÅŸen filmlerden biri de 1980 tarihli Mavi GÃ¶l (The Blue Lagoon) oldu.

Â

POP ART'IN KURUCUSU

Pop art'Ä±n kurucusu olarak nitelendirilen Andy Warhol, 1928 ile 1987 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸadÄ±. Ressam, film yapÄ±mcÄ±sÄ± ve yayÄ±ncÄ± olan AmerikalÄ± sanatÃ§Ä± Andy Warhol, seri Ã¼retimin, seri Ã¼retim nesnelerinin sÄ±kÃ§a kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sanat tÃ¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yordu.

SanatÃ§Ä±, resimlerini afiÅŸ tekniÄŸi ile Ã§oÄŸaltmÄ±ÅŸtÄ±. Bu radikallik aslÄ±nda bir tepkiydi ve Ã§aÄŸÄ±n toplumsal olaylarÄ±yla bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k iÃ§indeydi.

Warhol çektiÄŸi kÄ±sa filmlerle BaÄŸÄ±msÄ±z Film Ödülü'nü kazandÄ±. AyrÄ±ca "Empire" ve "Sleep (uyku)" isimli iki deneysel uzun film çekti. Bu filmlerden 'Empire' 8 saat sürüyordu ve yapÄ±mÄ±, Empire State BinasÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na konulmuÅŸ bir kameranÄ±n 8 saat boyunca sabit bir noktada çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla gerçekleÅŸmiÅŸti. 'Sleep'in konsepti de buna benziyordu. Uyumakta olan birinin 6 saatlik uykusunu görüntülüyordu. Warhol, kendisiyle yapÄ±lan bir röportajda 'Birisinin yazdÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± okumaktansa, kendine iç çamaÅŸÄ±r alÄ±ÅŸÄ±nÄ± seyretmeyi tercih ederim' demiÅŸti.

Ä°LK UNDERGROUND FÄ°LM

Warhol'un 1966'da yaptÄ±ÄŸÄ± "Chelsea Girl" adlÄ± filmi, ticari salonlarda gÃ¶sterilen ilk underground film olarak tarihe geÃ§ti. '67 yÄ±lÄ±nda Warhol Ã¼niversitelerde konuÅŸmalar yapmaya baÅŸladÄ±. KonuÅŸmalarÄ± o kadar baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸtu ki, bazÄ± Ã¼niversiteler, onun yerine konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in Warhol'a benzeyen tiyatrocularla anlaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

O OLAY FÄ°LM OLDU

3 Haziran 1968'de Warhol'a, radikal feminist bir grubun Ã¼yesi olan Valerie Solanas tarafÄ±ndan suikast giriÅŸiminde bulunuldu. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Warhol gÃ¶ÄŸsÃ¼nden aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ yara nedeniyle Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ sanÄ±ldÄ±, kalp masajÄ±yla hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼, ancak iki ay sonra ayaÄŸa kalkabildi. Solanas Ã¶nce akÄ±l hastanesine ardÄ±ndan da 3 yÄ±llÄ±k cezasÄ±nÄ± Ã§ekmek Ã¼zere ceza evine gÃ¶nderildi. Bu olayÄ± anlatan I Shot Andy Warhol adlÄ± bir film Ã§ekildi.

Â