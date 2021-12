Efsane GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back to The Future) serisinin oyuncusu Michael J. Fox, tedavi edilemeyen hastalÄ±ÄŸÄ±na meydan okuyor

Haberin Devamı

İYİMSERLİĞİNİ HİÇ YİTİRMEDİ

Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı ve bir dönemin "sinema efsanesi" olarak kabul edilen Geleceğe Dönüş (Back to The Future) serisinin yıldızı Michael J. Fox, hayatını zorlaştıran ve kendisini güçten düşüren Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Hem de tam 30 yıldır. Fakat ünlü oyuncu yine de yaşadığı bütün zorluklara iyimser bir bakış açısıyla direniyor.

'ÖLÜMDEN KORKMUYORUM'

AARP dergisine konuşan 60 yaşındaki oyuncu, hastalığı kesin olarak tedavi edilemese de yine de ölümden korkmadığını ve hayatını yaşadığını söyledi. Kamera karşısına geçtiği Family Tİes (Aile Bağları) adlı diziden ikinci kez ayrılan Michael J. Fox, hastalığıyla yüzleştiğini ve onu çoktan kabullendiğini de belirtti.

'KAFAMDA HASTALIKLI BİR DÜŞÜNCE YOK'

Herkesin kendisine sürekli olarak "hastalıktan kurtulup kurtulamayacağını" sorduğunu anlatan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara '60 yaşındayım ve bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanıtı hayır. Ama ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum."

'KAYINPEDERİMİN ÖLÜMÜ BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ'

Bir süre önce kayınpederini kaybettiğini ve bunun sonucunda kendi ölümlülüğünün de düşünce perspektifine girdiğini anlatan Michael J. Fox "Ama o karanlığın içinde; her Zaman minnettarlığı, kabulü ve güveni benimseyen kayınpederim bana bazı fikirler verdi. Minnettar olduğum şeyleri fark etmeye başladım. Bunun yanı sıra diğer insanların zorluklara nasıl tepki verdiğinin de ayırdına vardım" diye konuştu.

'MİNNETTAR OLMAYA ÇALIŞIN'

Michael J. Fox sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz."

29 YAŞINDAYKEN TEŞHİS EDİLDİ

Michael J. Fox, 1991 yılında, henüz 29 yaşındayken Parkinson teşhisi aldı. O sırada Doc Hollywood adlı yapım için kamera karşısına geçiyordu. Fox, daha sonra yaptığı bir röportajda paparazzilerin kendisini hastalığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi için zorladığını anlatmıştı.

'ONLARA GERÇEĞİ SÖYLEDİM'

Kanada doğumlu oyuncu o gün olanları anlatırken " Hastalığımız teşhis edilmesinden 7 ya da 8 yıl sonraydı. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduğu binanın kapısında durmuş ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komşularımın bu kadar kalabalıkla başa çıkmak zorunda olmadığını düşündüm ve onlara gerçeği söyledim" diye konuşmuştu. Fox o açıklamanın ardından rahatladığını çünkü insanların bu durumla ilgilendiğini, Parkinson hastalığına dikkat çekildiğini sözlerine ekledi.

PARKINSON ARAŞTIRMALARI YAPAN BİR VAKIF KURDU

Michael J. Fox, hastalıkla mücadelesini anlatan ‘No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality’ adlı bir kitap kaleme aldı. 2000 yılında da Parkinson araştırmaları için kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. Geleceğe Dönüş serisinin yanı sıra Teen Wolf, Doc Hollywood, Mars Attacks! gibi yapımlarda da rol alan Fox, Lucky Man: A Memoir, Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist gibi kitapları da bulunuyor.

DÖRT ÇOCUK BABASI

1961 yılında Kanada'nın Edmonton kentinde dünyaya gelen Michael J. Fox, 1988 yılından bu yana Tracy Pollan ile evli. Çiftin, Sam Michael, Esmé Annabelle, Aquinnah Kathleen ve Schuyler Frances adında dört tane çocuğu bulunuyor.