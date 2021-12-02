Efsane GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back to The Future) serisinin oyuncusu Michael J. Fox, tedavi edilemeyen hastalÄ±ÄŸÄ±na meydan okuyor

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Ä°YÄ°MSERLÄ°ÄžÄ°NÄ° HÄ°Ã‡ YÄ°TÄ°RMEDÄ°

YÃ¶netmenliÄŸini Robert Zemeckis'in yaptÄ±ÄŸÄ± ve bir dÃ¶nemin "sinema efsanesi" olarak kabul edilen GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back to The Future) serisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Michael J. Fox, hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran ve kendisini gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸÃ¼ren Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. Hem de tam 30 yÄ±ldÄ±r. Fakat Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklara iyimser bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla direniyor.

'Ã–LÃœMDEN KORKMUYORUM'

AARP dergisine konuÅŸan 60 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, hastalÄ±ÄŸÄ± kesin olarak tedavi edilemese de yine de Ã¶lÃ¼mden korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Family TÄ°es (Aile BaÄŸlarÄ±) adlÄ± diziden ikinci kez ayrÄ±lan Michael J. Fox, hastalÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼zleÅŸtiÄŸini ve onu Ã§oktan kabullendiÄŸini de belirtti.

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'KAFAMDA HASTALIKLI BÄ°R DÃœÅžÃœNCE YOK'

Herkesin kendisine sÃ¼rekli olarak "hastalÄ±ktan kurtulup kurtulamayacaÄŸÄ±nÄ±" sorduÄŸunu anlatan oyuncu sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Onlara '60 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanÄ±tÄ± hayÄ±r. Ama ben gerÃ§ekten mutlu bir adamÄ±m. Kafamda hastalÄ±klÄ± bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce yok. Ã–lÃ¼mden hiÃ§ korkmuyorum."

'KAYINPEDERÄ°MÄ°N Ã–LÃœMÃœ BANA Ã‡OK ÅžEY Ã–ÄžRETTÄ°'

Bir sÃ¼re Ã¶nce kayÄ±npederini kaybettiÄŸini ve bunun sonucunda kendi Ã¶lÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de dÃ¼ÅŸÃ¼nce perspektifine girdiÄŸini anlatan Michael J. Fox "Ama o karanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde; her Zaman minnettarlÄ±ÄŸÄ±, kabulÃ¼ ve gÃ¼veni benimseyen kayÄ±npederim bana bazÄ± fikirler verdi. Minnettar olduÄŸum ÅŸeyleri fark etmeye baÅŸladÄ±m. Bunun yanÄ± sÄ±ra diÄŸer insanlarÄ±n zorluklara nasÄ±l tepki verdiÄŸinin de ayÄ±rdÄ±na vardÄ±m" diye konuÅŸtu.

'MÄ°NNETTAR OLMAYA Ã‡ALIÅžIN'

Michael J. Fox sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EÄŸer minnettarlÄ±k duyacaÄŸÄ±nÄ±z hiÃ§bir ÅŸeyiniz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, etrafÄ±nÄ±za bakmaya devam edin. Sadece iyi ÅŸeyler olmasÄ±nÄ± ve ondan sonra bunlar iÃ§in minnettar olmayÄ± bekleyemezsiniz."

29 YAÅžINDAYKEN TEÅžHÄ°S EDÄ°LDÄ°

Michael J. Fox, 1991 yÄ±lÄ±nda, henÃ¼z 29 yaÅŸÄ±ndayken Parkinson teÅŸhisi aldÄ±. O sÄ±rada Doc Hollywood adlÄ± yapÄ±m iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu. Fox, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda paparazzilerin kendisini hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda kamuoyunu bilgilendirmesi iÃ§in zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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'ONLARA GERÃ‡EÄžÄ° SÃ–YLEDÄ°M'

Kanada doÄŸumlu oyuncu o gÃ¼n olanlarÄ± anlatÄ±rken " HastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z teÅŸhis edilmesinden 7 ya da 8 yÄ±l sonraydÄ±. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduÄŸu binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda durmuÅŸ ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komÅŸularÄ±mÄ±n bu kadar kalabalÄ±kla baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve onlara gerÃ§eÄŸi sÃ¶yledim" diye konuÅŸmuÅŸtu.Â Fox o aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n bu durumla ilgilendiÄŸini, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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PARKINSON ARAÅžTIRMALARI YAPAN BÄ°R VAKIF KURDU

Michael J. Fox, hastalÄ±kla mÃ¼cadelesini anlatan â€˜No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortalityâ€™ adlÄ± bir kitap kaleme aldÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda da Parkinson araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir vakÄ±f kurdu.Â GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ serisinin yanÄ± sÄ±ra Teen Wolf, Doc Hollywood, Mars Attacks! gibi yapÄ±mlarda da rol alan Fox, Lucky Man: A Memoir, Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist gibi kitaplarÄ± da bulunuyor.

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DÃ–RT Ã‡OCUK BABASI

1961 yÄ±lÄ±nda Kanada'nÄ±n Edmonton kentinde dÃ¼nyaya gelen Michael J. Fox, 1988 yÄ±lÄ±ndan bu yana Tracy Pollan ile evli. Ã‡iftin, Sam Michael, EsmÃ© Annabelle, Aquinnah Kathleen ve Schuyler Frances adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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