MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEfsane dizi Friends "bir kereliğine" geri dönüyor
GeriMagazin Efsane dizi Friends "bir kereliğine" geri dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 22.02.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Efsane dizi Friends "bir kereliğine" geri dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efsane dizi Friends "bir kereliğine" geri dönüyor
Abone Olgoogle-news

Bir dönemin izlenme rekorları kıran dizilerinden Friends'in kadrosu HBO Max'ta yayınlanacak özel bölüm için yeniden bir araya geliyor. 1994 ile 2004 yılları arasında 10 sezon yayınlanan dizi Jennifer Aniston Courtrey Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry gibi oyunculara da şöhretin kapılarını açmıştı.

Dizinin kadrosu 2004 yılında yayınlanan son bölümün ardından tam 16 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçecek. Yayın tarihi henüz açıklanmayan bu özel bölüm internet üzerinden seyirciyle buluşacak. Jennifer Aniston başta olmak üzere dizi oyuncularının sosyal medya hesaplarından duyurduğu bu gelişme, Friends hayranlarını da heyecanlandırdı.

Efsane dizi Friends bir kereliğine geri dönüyor

ABD'de 10 yıl boyunca ekrana gelen Friends dizisinin final bölümünü 52,5 milyon kişi izlemişti. Bu final bölümü, ülkede 2000'li yıllarda en çok kişinin izlediği dizi bölümü olarak tarihe geçmişti. Daha sonra Netflix'te yayımlanan dizi, genç kuşaklardan da çok sayıda hayran kazandı. Friends, İngiltere'de Netxflix'in en çok izlenen dizisi, ABD'de de en çok izlenen ikinci dizi oldu.

Efsane dizi Friends bir kereliğine geri dönüyor

Yeni bölüm dedikoduları, Aniston'ın Instagram'da tüm dizi oyuncularıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlamıştı. HBO Max, 425 milyon dolara dizinin eski bölümlerinin de yayın hakkını satın aldı.

Efsane dizi Friends bir kereliğine geri dönüyor

Oyuncular dizinin yapımcılığında da rol alacka. Variety dergisine göre özel bölümde oynamaları için oyuncuların her birine 2,5 milyon dolar ödenecek. Bu özel bölümde Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) , Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) rol alacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle