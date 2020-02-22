Efsane dizi Friends "bir kereliğine" geri dönüyor

Dizinin kadrosu 2004 yılında yayınlanan son bölümün ardından tam 16 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçecek. Yayın tarihi henüz açıklanmayan bu özel bölüm internet üzerinden seyirciyle buluşacak. Jennifer Aniston başta olmak üzere dizi oyuncularının sosyal medya hesaplarından duyurduğu bu gelişme, Friends hayranlarını da heyecanlandırdı.

ABD'de 10 yıl boyunca ekrana gelen Friends dizisinin final bölümünü 52,5 milyon kişi izlemişti. Bu final bölümü, ülkede 2000'li yıllarda en çok kişinin izlediği dizi bölümü olarak tarihe geçmişti. Daha sonra Netflix'te yayımlanan dizi, genç kuşaklardan da çok sayıda hayran kazandı. Friends, İngiltere'de Netxflix'in en çok izlenen dizisi, ABD'de de en çok izlenen ikinci dizi oldu.

Yeni bölüm dedikoduları, Aniston'ın Instagram'da tüm dizi oyuncularıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlamıştı. HBO Max, 425 milyon dolara dizinin eski bölümlerinin de yayın hakkını satın aldı.

Oyuncular dizinin yapımcılığında da rol alacka. Variety dergisine göre özel bölümde oynamaları için oyuncuların her birine 2,5 milyon dolar ödenecek. Bu özel bölümde Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) , Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) rol alacak.