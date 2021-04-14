Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya arasındaki velayet davasında tanıklar dinlendi

İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. Duruşmada Deniz Akkaya'nın aile dostu ve komşusu tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde "Ayşe'nin fotoğraflarını sosyal medyada gördüm. Ayşe ile hep konuşuyoruz ve fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Bu fotoğrafları annesi kendi sayfasında da paylaştı ama ticari amaçla paylaştığını düşünmüyorum. Ayşe'nin bu fotoğraflardan da para kazandığını düşünmüyorum. Ayşe bunların farkında olup kendini ifade edebilecek durumdadır. Annesiyle yaşarken herhangi bir sıkıntısı yoktur. Deniz Hanım'ın bikini firmasıyla çalışıp çalışmadığını hiç duymadım. İş ile ilgili fazla konuşmayız" dedi.



"DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Davacı Cengiz Efe Önbilgin'in avukatı "Deniz Akkaya'nın Ayşe'nin fotoğraflarını ticari amaçla kullanmasının yasaklanmasını ve fotoğrafların kaldırılmasını talep ediyoruz. Araştıracak başka husus kalmadığı için davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi. Davalı Deniz Akkaya'nın avukatı ise davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Efe Önbilgin’in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe’ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya’nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu. Deniz Akkaya’ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü. Dilekçede, Efe Önbilgin’in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya’ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?