Efe Güray kimdir, neden öldü? Beren Saat’in ilk aşkı Efe Güray hakkında bilgiler

Beren Saat'in 'kahramanım' dediği ilk aşkı Efe Güray, 2004 yılında henüz 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Geçmişinde derin izler bırakan eski sevgilisinin ailesiyle bağını hiç koparmayan Beren Saat, "Yıllar sonra verdiği bir röportajda “Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgta son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde ‘onu neden son kez öpmedim’ diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken ‘birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim” sözleriyle anlatmıştı.

Elim bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.

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