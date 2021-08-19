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Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Efe Çelik'ten Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yaşına özel kutlama

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Efe Çelik'ten Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yaşına özel kutlama

Farah Zeynep Abdullah önceki gün 32 yaşına bastı. Ünlü oyuncu için arkadaşları ve sevgilisi Efe Çelik özel bir doğum günü partisi düzenledi.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki akşam yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. 32 yaşına giren oyuncu, pasta başındaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullah’ı DJ Artz olarak tanınan müzik prodüktörü sevgilisi Efe Çelik de yalnız bırakmadı.

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Efe Çelikten Farah Zeynep Abdullahın yeni yaşına özel kutlama


Yakında “Bergen” filmi için kamera karşısına geçecek olan oyuncu, doğum gününde arkadaşlarına şarkılar söylemeyi ihmal etmedi. Abdullah, “Çok teşekkür ederim, hediyelerinize bayıldım” dedi.

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Efe Çelikten Farah Zeynep Abdullahın yeni yaşına özel kutlama

 

 

 

 

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