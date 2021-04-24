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Haber Giriş: 24.04.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı’nda

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı’nda

Pandemi nedeniyle mekanlara yeniden kısıtlama gelince Edvina Sponza çareyi arkadaşlarıyla Bebek Parkı’nda bir araya gelmekte buldu. Koyu bir sohbete dalan arkadaş grubuna bir süre sonra koşudan dönen İbrahim Kutluay da katıldı.

Edvina Sponza önceki gün arkadaşlarıyla Bebek Parkı’nda görüntülendi.

Güzel havayı fırsat bilen Sponza ve arkadaşları çimlere koydukları sandalyelere oturup koyu bir sohbete daldı.

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı’nda


Sponza ile uzun süredir aşk yaşayan İbrahim Kutluay ise aynı saatlerde koşu yaparken objektife takıldı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere her gün düzenli koştuğunu söyleyen eski basketbolcu, daha sonra sevgilisinin yanına gitti. Kutluay ve Sponza arkadaşlarıyla uzun süre parkta oturdu. 

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay Bebek Parkı’nda

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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