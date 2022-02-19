Edvina Sponza: İbrahim Kutluay ile sadece arkadaşız

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'Birliktelik yok'

Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen Kutluay’la buluşacaktı. Gazetecileri fark eden Sponza, hızlı adımlarla geri dönerek Kutluay’ı uyardı. İbrahim Kutluay gaza basıp giderken, Sponza evine döndü. Muhabirlerin, “İbrahim Kutluay’la yeniden birlikte misiniz?” sorusuna, “Birliktelik yok, arkadaşız” diyerek çıkan haberleri yalanladı. ◊ Behlül AYDIN

Derin yırtmaç

Defne Samyeli, Raffles Istanbul’dan fotoğraflarını “Dün geceden” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Samyeli’nin Nil Ninat styling’indeki yeşil derin yırtmaçlı kıyafetinin tasarımını ise Cihan Nacar gerçekleştirdi.

12 yaşımdan beri kutlamadım

Burcu Özberk önceki gün Bebek Lucca’da menajerleriyle toplantı yaparken görüntülendi.

Özberk, rol aldığı dizideki partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Birbirimize yakıştırmaları güzel bir şey. Ama hayatımda kimse yok. 14 Şubat’ı evde tek başıma geçirdim. O günü 12 yaşımdan beri kutlamadım. O zaman da küçüktüm.” (Behlül AYDIN)



Tatil pozları

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez’le Karadağ’daki Montenegro şehrine tatile çıktı.

Soğuk havada siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Seçkin’in fotoğrafları binlerce beğeni aldı. Şarkıcı, karenin altına “Tatlı Montenegro” notunu düştü.

İşi değil aşkı seçti

Tuğba Yurt, önceki gün köpeğinin bakımı için Etiler’deki bir veterinerdeydi.

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Ünlü şarkıcı, “Sevgililer Günü’nü nasıl geçirdiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “O gün için birçok konser teklifi almama rağmen rağmen Burak’la (Tanrısever) beraber İzmir’deydim. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. İyi ki hayatımda kendisi.” (Behlül AYDIN)

Bebek gibi oldum

Aleyna Tilki, hem tatil yapmak hem de yeni şarkılarının çalışmaları için Londra’ya gitti.

Genç şarkıcı önceki akşam yatakta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki’nin “Doğal, ay bebek oldum yine” notunu yazdığı kare beğeni aldı.

Kuliste buluştular

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in rol aldığı “Fanatik”, kulisinde ünlü isimleri ağırladı. Oyuncu arkadaşlar, kuliste hasret giderdi.

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Başrolünde Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in rol aldığı “Fanatik” önceki akşam Trump Sahne’de seyirci ile buluştu. Oyunu izlemeye gelenler arasında Derya Alabora, Şevval Sam ve Umut Oğuz da vardı. Sam, dizi setinden son anda oyuna yetiştiğini belirtti. Oyun bitimi ünlü isimler, kulise geçerek oyuncularla uzun uzun sohbet etti.

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Michael Önder’in kaleme aldığı “Fanatik”, küçük çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini birbirlerine karşı çatışma içinde bulan bir ailenin komedisi. Dekor tasarımını Cihan Aşar’ın, ışık tasarımını Emir Uğurçağ’ın yaptığı, kostümlerini Naz Özturna’nın hazırladığı oyununşarkılarını ise Nuri Harun Ateş seslendiriyor.

Evliliği sevmiyorum saçma sapan bir iş

Tuna Kiremitçi, psikolog Özlem Esra Adakul’un sunduğu ve Ekotürk TV’de yayınlanan “Pembe Masa” programına konuk oldu.

3 kez nikâh masasına oturan ve iki çocuğu bulunan Kiremitçi, evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Evlilik sevmiyorum. Evlenecek olanların hevesini kıracak şeyler söylemek istemem ama evlilik saçma sapan bir iş. Fakat çocuk sahibi olmak, evlat yetiştirmek insanın gerçekten yeniden doğmasına sebep oluyor. Bu yüzden minnettarım çocuklarımın annelerine.”