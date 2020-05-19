MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEdiz Hun ve eşi Berna Hun'un Büyükada turu
GeriMagazin Ediz Hun ve eşi Berna Hun'un Büyükada turu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ediz Hun ve eşi Berna Hun'un Büyükada turu

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Ediz Hun ve eşi Berna Hun'un Büyükada turu
Abone Olgoogle-news

Ediz Hun ve eşi Berna Hun, 65 yaş üstüne verilen sokağa çıkma izninde elektrikli motosikletle Büyükada’yı dolaştı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Ediz Hun, karantina günlerini 50 yıllık eşi Berna Hun’la Büyükada’daki evlerinde geçiriyor. Çift, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağının 6 saatliğine kaldırıldığı pazar günü ada turu yaptı.

Eşiyle beraber üç tekerli elektrikli motosikletine binerek adayı dolaşan sanatçı, “Arkaya Berna’yı bindirdim, yavaş yavaş dolaştık. Çok güzel oldu. Havalar da artık düzeldi, o bakımdan adada yaşamaktan memnunuz” dedi.

Ediz Hun ve eşi Berna Hunun Büyükada turu


False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle