Ediz Hun ve eşi Berna Hun'un Büyükada turu

Türk sinemasının usta isimlerinden Ediz Hun, karantina günlerini 50 yıllık eşi Berna Hun’la Büyükada’daki evlerinde geçiriyor. Çift, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağının 6 saatliğine kaldırıldığı pazar günü ada turu yaptı.



Eşiyle beraber üç tekerli elektrikli motosikletine binerek adayı dolaşan sanatçı, “Arkaya Berna’yı bindirdim, yavaş yavaş dolaştık. Çok güzel oldu. Havalar da artık düzeldi, o bakımdan adada yaşamaktan memnunuz” dedi.





