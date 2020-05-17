Ediz Hun: Hayatımı yazıyorum

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ediz Hun, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Facebook’ta yayınlamaya başladığı “Eskimeyen Dostlar” programının ilk konuğu oldu. Yayında Seren Fosforoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hun, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatırken hayatını konu alan bir kitap hazırladığını da açıkladı: “10 Mart’tan bu yana Büyükada’da ikamet ediyorum. Bahçeyle uğraşıyorum, bitkilerle ilgileniyorum. Kaidelere uyuyoruz. Ben bilimsel vakit geçiriyorum. Çok hareketli ve araştırmacıyım. Teleskopla yıldızlara bakarım, mikroskopla böceklere bakarım. Annem de çok atak bir insandı. Dünyayı dolaştı, turlarla kitaplar yazdı. Ben de kendi hayatımla ilgili bir kitap hazırlığı içindeyim. Anılarım, fotoğraflarım olacak içinde. Yazın bunun çalışmasını tamamlamış olacağım.”



TÜRKAN’IN YERİ AYRI

Yeşilçam yıllarından da bahseden Ediz Hun, “Geçmişte her kadın oyuncuyla oynamışımdır. Ama sevgili Türkan (Şoray) bende farklı bir duygu yaratır her zaman. Türkan da ‘Ben en fazla filmi seninle çektim’ dedi. 24 filmimiz var.”







