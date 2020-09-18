Edis’ten dizi sürprizi

Amerikan-Türk ortak yapımı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Kadroda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu da var.

ABD’li oyuncuların da rol alacağı “Alya”, 8 bölüm olarak planlandı. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Can Evrenol. Görüntü yönetmenliğini Ashton J. Harrewyn’in üstlendiği “Alya”nın çekimleri New York ve Türkiye’de gerçekleşecek.