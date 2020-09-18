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Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Edis’ten dizi sürprizi

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Edis’ten dizi sürprizi
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Edis, bilimkurgu aksiyon türündeki “Alya” dizisinde Jandae Perçem ile başrolü paylaşacak.

Amerikan-Türk ortak yapımı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Kadroda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu da var.
 ABD’li oyuncuların da rol alacağı “Alya”, 8 bölüm olarak planlandı. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Can Evrenol. Görüntü yönetmenliğini Ashton J. Harrewyn’in üstlendiği “Alya”nın çekimleri New York ve Türkiye’de gerçekleşecek.

Edis’ten dizi sürprizi

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