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Haber Giriş: 20.05.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Edis'in o fotoğrafı neden sildiği ortaya çıktı

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Edis'in o fotoğrafı neden sildiği ortaya çıktı
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Edis Görgülü, dün Instagram hesabından bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla paylaşmış ancak kısa bir süre sonra da silmişti...

Edis, İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin ‘Karantina altında güneşin yansımaları’ projesi için Aybüke Albere’yle birlikte gerçekleştirilen çekimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaştı. Dergi henüz yayınlamadığı için paylaşımı silmesi istenilen sanatçı çok geçmeden bu paylaşımı sildi.  Genç popçu, Kein Magazine dergisinin bugün çekimi Instagram hesabında video olarak yayınlamasının ardından kendi hesabından da repost etti.

 

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