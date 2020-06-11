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Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:43,Son Güncelleme:

Edis: Yanlışlıkla kestim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Edis: Yanlışlıkla kestim
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Edis, karantina döneminde imajında ‘zorunlu’ değişiklik yaptığını söyledi: “Saçlarımı yanlışlıkla kesince, kısaltmak zorunda kaldık.”

İLK KEZ DIŞARI ÇIKTIM

Edis geçtiğimiz salı günü Nişantaşı’nda bir kafeden çıkarken görüntülendi. Kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden genç şarkıcı, “Karantina sonrası ilk kez arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıktım” dedi.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİ

Karantina sürecinde saçlarını kısa kestiren şarkıcı, bu yeni imajıyla ilgili de bir itirafta bulundu: “Aslında bu bir imaj çalışması değildi. Ben saçlarımı yanlışlıkla kesince, kısaltmak zorunda kaldık.” 

Edis: Yanlışlıkla kestim

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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