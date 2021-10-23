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Edis, Harbiye'yi salladı, Alfonso Perez-Soto, konseri en önden izledi: Türkiye’ye Grammy getirmek istiyoruz

#Edis#Alfonso Perez-Soto#Warner Music
Edis, Harbiyeyi salladı, Alfonso Perez-Soto, konseri en önden izledi: Türkiye’ye Grammy getirmek istiyoruz
Sinem Vural

Edis önceki gün Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Warner Music Yükselen Marketler Başkanı Alfonso Perez-Soto, konseri en önden izledi.

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 Konser arasında konuştuğumuz Alfonso Perez-Soto, “Edis’le albüm anlaşması imzalamadan önce tabii ki videolardan performansını görmüştüm ama ilk kez canlı izledim. Çok etkileyici. Seyirciyi şova dahil ediyor. Sözleri anlamasanız da şarkının duygusuna kapılıyorsunuz” dedi. Edis’in İngilizce kaydettiği ilk şarkısının ocak ayında yayınlanacağını açıklayan Perez-Soto, “Çok yetenekli bir sanatçı. Fransızca da biliyor, o dilde de şarkı hazırlayacağız” diye konuştu.

Edis, Harbiyeyi salladı, Alfonso Perez-Soto, konseri en önden izledi: Türkiye’ye Grammy getirmek istiyoruz

Alfonso Perez-Soto, Türkiye turnesinin ilk konserini veren Edis’i gece boyunca dikkatle izledi.

YENİ İSİMLERİN PEŞİNDE

 Aleyna Tilki’yle de anlaşma yaptıklarını hatırlatan Alfonso Perez-Soto, Türkiye’ye yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi:

“Türkiye’ye ilk geldiğimde Edis ve Aleyna Tilki’yi çok yetenekli buldum. Türk sanatçıları bünyemize katmaya devam edeceğiz. Daha çok ismi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hayalimiz, Türkiye’ye Grammy’yi getirmek."

Edis, Harbiyeyi salladı, Alfonso Perez-Soto, konseri en önden izledi: Türkiye’ye Grammy getirmek istiyoruz


Edis’i dinlemeye gelenler arasında Selin Şekerci-İbrahim Selim çifti de vardı.

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#Edis#Alfonso Perez-Soto#Warner Music

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