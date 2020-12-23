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Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Edis Görgülü: Kilo aldım arkadaşlar

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Popçu Edis Görgülü, takipçilerinin 'kilo' eleştirilerine yanıt verdi. Edis, yaptığı paylaşımda, "Tamam, kilo aldım arkadaşlar. Kilo alınır, verilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Aybüke Albere ile sarılarak verdiği pozu çok konuşulan popçu Edis Görgülü, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde geçiren Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. 

30 yaşındaki Edis, takipçilerinin "kilo" eleştirilerine Twitter hesabından yayınladığı gönderiyle yanıt verdi.

Şarkıcı, paylaşımında, "Tamam, kilo aldım arkadaşlar. Kilo alınır, verilir" şeklinde konuştu.

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