MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEdis 3 arkadaşla eve kapandı
GeriMagazin Edis 3 arkadaşla eve kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Edis 3 arkadaşla eve kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edis 3 arkadaşla eve kapandı
Abone Olgoogle-news

Edis, korona günlerinde müzik çalışmalarına devam edebilmek için üç müzisyen arkadaşıyla beraber eve kapandı. Günlerinin nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

“Evde bir DJ, bir ses mühendisi ve iki müzisyeniz. Doğaçlama müzikler yapıyoruz. Ben bir yandan ev stüdyomda albüm çalışmalarıma devam ediyorum. Karantina arkadaşım vegan mutfağını öğretiyor bana. Hijyen konusunda herkesin bildiği korunma yöntemlerim var, eldiven, maske dezenfektan kullanmak gibi. Bir şey daha yapıyorum; dışarı çıkarken virüslerden korunmak için ayakkabıma galoş takıyorum.”

Edis 3 arkadaşla eve kapandı
SANAL HAYATA ALIŞMAK İSTEMİYORUM

“Süreç benim için zorlayıcı. Tam albüm, konser, turne gibi durumlara hazırlanırken, bir anda durma noktasına geldi her şey. Moralim bozuk. Dünya için endişeliyim, ailem, yakınlarım ve ülkemiz için endişeliyim. Bir çeşit distopya yaşıyoruz. Ürettiklerimi çevrimiçi yayınlayacağım ama bu sanal hayata alışmak istemiyorum. Zor günlerden geçiyoruz, herkese geçmiş olsun.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle