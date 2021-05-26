EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski şaşırttı! Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi hangi ünlü isim?

Son dönemlerde oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi ünlü bir isim çıktı. Şimdilerde meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncunun eski eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi kim? İşte o ünlü isim…

CEREN BENDERLİOĞLU'NUN ESKİ EŞİ HANGİ ÜNLÜ İSİM?

Şimdilerde beğenilerek izlenen başka bir dizi olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Rauf Denktaş'ı Devrim Saltoğlu ile 2007 yılında nikah masasına oturan Ceren BEnderlioğlu’nun evliliği kısa sürmüştü. Bendelioğlu, aradığı aşkı ise EDHO'da rol arkadaşı olan Emir Benderlioğlu'nda buldu.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Asıl adı Ceren Şekerci olan Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlendi. Nur adında bir kızı var

CEREN BENDERLİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI

2002 yılında Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Ekmek Teknesi’nde rol aldı.

2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Bulut’ un yaptığı Senarist Nuran Devres‘in yazdığı “Savcının Karısı” adlı dizide Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte oynadı.

2005 yılında Kırık Kanatlar, 2014 yılında “Kertenkele” adlı dizilerde rol aldı.

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