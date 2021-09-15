Eda Yön kimdir, kaç yaşında?

İzmir'de yaşayan bir sosyal medya platformunda 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön, 10 Eylül 1999'yılında Ankara'da doğdu.

Eda Yön İzmir'de yaşıyor ve Ege Üniversitesi sosyoloji bölümü 3. Sınıf öğrencisi.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Eda Yön aslında profesyonel bir dansçı.

Özellikle atletizm, jimnastik ve dans alanlarında Türkiye ve uluslararası alanlarda derecelere sahip.

Eda Yön aynı zamanda dans sporu branşında milli sporcu.

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