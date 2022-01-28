Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

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Eda Taşpınar, adını sır gibi sakladığı gizemli erkek arkadaşıyla önceki akşam Bebek Lucca’daydı. Sosyetik isim, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince mekandan koşarak çıkıp özel şoförlü aracına bindi. Taşpınar’ı şaşkınlıkla izleyen arkadaşı da daha sonra mekandan ayrılıp araca yöneldi. İkili soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Sarı fırtınalar

“Sadakatsiz” dizisinin yıldızı Caner Cindoruk, rol arkadaşı Taro Emir Tekin’in babası Metin Tekin’le bir araya geldi. Ünlü oyuncu, ‘Sarı Fırtına’ lakaplı eski futbolcu ve oğluyla çektirdiği fotoğrafı “Sarı fırtınalar” notuyla sosyal medyada paylaştı.

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Tan’dan güzel söylüyor

Alişan önceki gün oğlu Burak ve yeğenlerini Akmerkez’e götürdü.

Burak, muhabirlerin uzattığı mikrofonlara Tan Taşçı’nın “Yalan” şarkısını söyledi. Alişan, “Tan’dan daha güzel söylüyor” diye espri yaptı. (Sayit DURMAZ)

Aile günü

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su önceki gün Akmerkez’deydi. Aile, AVM’de alışveriş yaptıktan sonra yemek yedi. Altuğ, yarıyıl tatilini İstanbul’da geçireceklerini söyledi: “Her yer çok kalabalık. O yüzden bir yere gitmedik. Yarın Su’nun doğum günü öncesi de ailece yemek yedik.” (Deniz BOY)

Komedi oynamayı seviyorum

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Hakime Neva’ karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, dijital bir platformda yayınlanacak “Bizden Olur Mu?”da konuk oyuncu oldu. Komedi oynamayı çok sevdiğini belirten oyuncu, sevenlerinin yorumlarını merak ettiğini belirtti. Berkay Tulumbacı’nın da kendisine eşlik ettiği dizide başrolleri Deniz Işın ve Sarp Bozkurt paylaşıyor.

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