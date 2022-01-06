Eda Taşpınar'ın panik anları...

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Sebepsiz panik!

Eda Taşpınar, önceki gece Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Kapıda gazetecilerin olduğunu fark eden Taşpınar, aracını kapıya yanaştırdı ve yüzünü kapattı. Anlamsız paniğini sürdüren Taşpınar, gazetecilerin kendisini takip etmesini istemediği için kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıktan hızlıca geçti. (Sayit DURMAZ)

Romantik Kapadokya tatili

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yılbaşı tatili için sevgilisi Deniz Can Aktaş ile Kapadokya’ya gitti. Kapadokya’da balon turu yapan ve çömlekçilik atölyesinde ders alan Sancaktutan, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu, sevgilisiyle tek bir kare paylaşmazken, Deniz Can Aktaş da kendi sosyal medya hesabında aynı yerden paylaşım yaparak, tatile birlikte gittiklerini doğrulamış oldu.

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Set arasını değerlendiriyor

Başarılı oyuncu Ekin Koç, Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu başta olmak üzere birçok set çalışanının koronavirüse yakalanması sonrası sete ara verildiğini söyleyen Ekin Koç, bu zamanı kendisine ayırarak değerlendirdi. Koç’un maskesiz oluşu da dikkat çekti.(Behlül AYDIN)

1 ay top oynamak yasak

Kubilay Aka, önceki akşam Etiler Tepsi Et çıkışı görüntülendi. Soruları yanıtlayan oyuncu, “Arkadaşlarımla yılbaşı sonrası yemek yedik, yakında da ekranda olacağım zaten” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda düşerek kaburgalarını kıran Aka, “Her geçen gün daha iyiye gidiyor, doktor 1 ay kadar top oynaman yasak dedi, futbol oynamayı özledim” diye konuştu. Sayit DURMAZ

Dansın duayeni

Bir döneme dansıyla damgasını vuran Asena, önceki gün Burçin Orhan’la bir araya geldi. O anları sosyal medyasından paylaşan Asena, “Bugün dansın duayeni ile karşılaştım. Burçin Orhon her zaman asil, kaliteli ve bilge… İyi ki varsın ve hep var olasın, büyük efsane” notunu düşen Asena’ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Seyircinin ilgisi mutlu etti

Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in rol aldığı “Timsah Ateşi”, Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu.

Oyunun gördüğü ilgi, ekibi mutlu etti. Funda Eryiğit “Böyle bir dönemde seyircinin gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti” dedi. Hazar Ergüçlü, “Seyircinin pozitif geri dönüşleri motivasyonumu daha da artırdı” diye konuştu. Kubilay Tunçer de mutluluğunu şöyle dile getirdi: “Büyük emeklerle hazırlandığımız oyunumuza seyircinin gösterdiği ilgi heyecanımıza heyecan kattı.”

Parti devam ediyor

Yılbaşı tatili için sevgilisi Marcus Yiğit Aral’la birlikte Kolombiya’ya giden Şevval Şahin, tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Yılbaşını 13 saatlik bir partiyle kutlayan Şahin’in eğlencesi sürüyor. Cartagena’nın Hippi Plajı’nda bir partiye katılan modelin fotoğrafları beğeni topladı.

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Git gide sarardı

Sarışınlığıyla ün yapan model Cansu Taşkın, bir süre önce saçlarını kumral renge boyatmıştı. “Yeni yıla yeni saç rengimle giriyorum, şans getirsin” diye yazan Taşkın, kararını kısa sürede değiştirdi. Eski saç rengine dönen model, fotoğraflarının altına “git gide sararıyordu” notunu düştü.

Kadınlara destek olmalıyız

Geçen ay gerçekleşen Antakya Film Festivali’nde “Sabırsızlık Zamanı” filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülü alan Pelin Batu, herkesi kadın kooperatiflerine yönelmelerini ve alışveriş yapmalarını teşvik etti.

Yakın zamanda kadınlar kooperatifi SUKOOP’tan kendisine ve yakınlarına hediyeler alan Batu, “Emekçi kadınlarımızın yanında olmalıyız” dedi.

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En iyi çekimim

Günay Musayeva, marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Musayeva, fotoğrafları yabancı ajanslar vasıtasıyla Paris, New York ve Milano moda haftalarında defile yapan markalara sunacak. Ünlü model fotoğraflar için, “Hayatımın en iyi fotoğrafları oldu. Ben onu Türkiye’nin Mert Alaş’ı olarak görüyorum” dedi.