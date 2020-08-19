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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'dan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz

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Eda Taşpınar'dan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz
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Eda Taşpınar, Bebek’te görüntülendi. Sosyetik isim, oyuncu Çağrı Atakan’la aşk yaşadığı haberlerini doğruladı.

Eda Taşpınar önceki gün Bebek’teydi. Taşpınar, İzmir tatilini bitirmesinin nedenini “Sıkıldım” diyerek anlattı: “Bu sene biraz değişik bir sene oldu. Rotamı Çeşme’ye çevirmek zorunda kaldım sınırlar açılmadığı için. Ama Alaçatı da benim çok sevdiğim bir yer. Güzel geçti.”

Çeşme’de 90 yaşındaki anneannesiyle yoga yaparken çektiği görüntülerle gündeme gelen Eda Taşpınar, “90 yaşında ama hepimizi götürür, şahane yani. Deneyim üzerine kurmuş hayatını. Çok güzel vakit geçirdik” dedi. Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan’la aşk yaşadığı haberleri için de “Evet, 1 aydır beraberiz. İlişkimiz çok iyi gidiyor. Gayet güzel ve keyifli” açıklamasını yaptı.

Eda Taşpınardan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz

Saçları beyazlayan Eda Taşpınar, “Benim saçımda hiçbir zaman boya yoktu. Boyamayı da düşünmüyorum. Güzel beyazlıyor” dedi.
Eda Taşpınardan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz

Aksesuvarlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, kolunda servet taşıyor. Taşpınar’ın Audemars Piguet marka saati, 50 bin dolar (370 bin lira) değerinde.
Eda Taşpınardan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz

Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat vermişti.
Eda Taşpınardan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz



 

 

 

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