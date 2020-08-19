Eda Taşpınar'dan aşk itirafı: 1 aydır beraberiz

Eda Taşpınar önceki gün Bebek’teydi. Taşpınar, İzmir tatilini bitirmesinin nedenini “Sıkıldım” diyerek anlattı: “Bu sene biraz değişik bir sene oldu. Rotamı Çeşme’ye çevirmek zorunda kaldım sınırlar açılmadığı için. Ama Alaçatı da benim çok sevdiğim bir yer. Güzel geçti.”



Çeşme’de 90 yaşındaki anneannesiyle yoga yaparken çektiği görüntülerle gündeme gelen Eda Taşpınar, “90 yaşında ama hepimizi götürür, şahane yani. Deneyim üzerine kurmuş hayatını. Çok güzel vakit geçirdik” dedi. Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan’la aşk yaşadığı haberleri için de “Evet, 1 aydır beraberiz. İlişkimiz çok iyi gidiyor. Gayet güzel ve keyifli” açıklamasını yaptı.



Saçları beyazlayan Eda Taşpınar, “Benim saçımda hiçbir zaman boya yoktu. Boyamayı da düşünmüyorum. Güzel beyazlıyor” dedi.



Aksesuvarlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, kolunda servet taşıyor. Taşpınar’ın Audemars Piguet marka saati, 50 bin dolar (370 bin lira) değerinde.



Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat vermişti.







