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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:05 | Son Güncelleme:

Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan, şiddet iddiasına açıklama

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Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan, şiddet iddiasına açıklama
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Bir süredir birlikte olan Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan, şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

Atakan’ın Taşpınar’a şiddet uyguladığı ve çiftin bu yüzden ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya yanıt veren Eda Taşpınar, “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Öyle bir şey olabilir mi? Biz masal okur gibi okuyoruz bu haberleri” dedi. Çağrı Atakan da şöyle konuştu: “Yazık, üzücü. Bizim ailelerimiz var, yanlış anlayıp üzülebilirler. Benim annem kanser hastası. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü. Ama yapacak bir şey yok. Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu.”

Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan, şiddet iddiasına açıklama

Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan, şiddet iddiasına açıklama


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