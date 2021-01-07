Eda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu! İşte ayrılığın nedeni...

İğneada’daki longoz ormanlarında yaklaşık 15 gün kamp yapan Eda Taşpınar sonunda İstanbul’a döndü. Önceki gün Kuruçeşme’deydi. “Unutulmaz bir macera yaşadım. Her şey harikaydı. Ruhuma ilaç gibi geldi” diye konuştu.



Oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’ın Survivor’a gittiği için bu aşka nokta koyduğu söylenen Eda Taşpınar, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik” dedi.



SURVİVOR'A GİTTİ

Eda Taşpınar ile yollarını ayıran Çağrı Atakan, Survivor yarışmasına gitti. Bu yıl ünlüler takımında yarışacak Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı; 'Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun'



ÇUKUR DİZİSİNDE OYNADI

Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandıran Çağrı Atakan, "Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi? Bakalım birlikte göreceğiz, nasıl biriyim" ifadelerini kullanıyor.