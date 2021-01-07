MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu! İşte ayrılığın nedeni...
GeriMagazin Eda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu! İşte ayrılığın nedeni...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 07.01.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Eda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu! İşte ayrılığın nedeni...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu! İşte ayrılığın nedeni...
Abone Olgoogle-news

Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. İlişkileri yaz aylarında başlayan çift geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

İğneada’daki longoz ormanlarında yaklaşık 15 gün kamp yapan Eda Taşpınar sonunda İstanbul’a döndü. Önceki gün Kuruçeşme’deydi. “Unutulmaz bir macera yaşadım. Her şey harikaydı. Ruhuma ilaç gibi geldi” diye konuştu.

Oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’ın Survivor’a gittiği için bu aşka nokta koyduğu söylenen Eda Taşpınar, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik” dedi.

Eda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu İşte ayrılığın nedeni...

SURVİVOR'A GİTTİ

Eda Taşpınar ile yollarını ayıran Çağrı Atakan, Survivor yarışmasına gitti. Bu yıl ünlüler takımında yarışacak Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı; 'Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun'

Eda Taşpınar o iddialara son noktayı koydu İşte ayrılığın nedeni...

ÇUKUR DİZİSİNDE OYNADI

Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandıran Çağrı Atakan, "Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi? Bakalım birlikte göreceğiz, nasıl biriyim" ifadelerini kullanıyor.

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle