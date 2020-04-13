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Haber Giriş: 13.04.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Eda Taşpınar, evden çıkamayınca çatıya çıktı

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Eda Taşpınar, evden çıkamayınca çatıya çıktı
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, corona virüsten korunmak için günlerdir ev karantinasında. Yanık tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan Taşpınar, evden çıkamayınca çatıya çıktı.

Bronzlaşmak için güneşin altında saatlerce kalan Eda Taşpınar, güneşlenmek için kendine yeni bir çözüm buldu. Sosyetik güzel, dün saat 16.00 civarında Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıktı.

Havlusunu serip kendi güneş yağlarını da süren Taşpınar, güneşin tadını çıkardı.

Eda Taşpınar, evden çıkamayınca çatıya çıktı


 

 

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