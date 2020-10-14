Eda Taşpınar: Çağrı ile fikir anlaşmazlığı yaşadık
Eda Taşpınar, sevgilisi Çağrı Atakan’ın bir mekanda kendisine laf atan bir müşteriyi dövdüğü ve bu nedenle ayrıldıkları iddialarına yanıt verdi.
Mekanda tatsız bir olay yaşandığını kabul eden Eda Taşpınar, Uçankuş TV’ye konuştu: “Bir akşam restorana gittik ve orada istenilmeyen bir tatsızlık yaşandı. Erkekler arasında bir anlaşmazlık oldu. O akşam verilen tepkiler sonucunda da biz Çağrı ile fikir anlaşmazlığı yaşadık.”
Taşpınar, “Ayrıldığınız mı doğru mu” sorusuna ise “Ayrılık yok, sadece fikir anlaşmazlığı” diye yanıt verdi.
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