Eda Taşpınar: Çağrı ile fikir anlaşmazlığı yaşadık

Mekanda tatsız bir olay yaşandığını kabul eden Eda Taşpınar, Uçankuş TV’ye konuştu: “Bir akşam restorana gittik ve orada istenilmeyen bir tatsızlık yaşandı. Erkekler arasında bir anlaşmazlık oldu. O akşam verilen tepkiler sonucunda da biz Çağrı ile fikir anlaşmazlığı yaşadık.”

Taşpınar, “Ayrıldığınız mı doğru mu” sorusuna ise “Ayrılık yok, sadece fikir anlaşmazlığı” diye yanıt verdi.