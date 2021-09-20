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Eda Erdem'in 3’üncülük forması Ajda Pekkan’da!

#Ajda Pekkan#Eda Erdem#Avrupa Şampiyonası
Eda Erdemin 3’üncülük forması Ajda Pekkan’da

Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı. Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem süperstar’a şampiyonadaki formasını gönderdi.

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Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez sahne aldı. Süperstar’ın kostümlerini Cihan Nacar tasarladı. İzleyiciler pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan localı oturma düzeninde yer aldı.

Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler hazırlandı. Ajda Pekkan’ın dünden bugüne sevilen şarkılarını dinleyiciler hep bir ağızdan seslendirdi.

Eda Erdemin 3’üncülük forması Ajda Pekkan’da

Pekkan’a Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti. Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.

Konsere Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan gibi ünlü isimler katıldı.

Eda Erdemin 3’üncülük forması Ajda Pekkan’da

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Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Kütük çifti, koronavirüs nedeniyle çocuk yapmaya çekindiklerini söyledi: “Biraz daha vakit var, pandemi hepimizi ürkütüyor.”

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#Ajda Pekkan#Eda Erdem#Avrupa Şampiyonası