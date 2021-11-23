Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den o iddialara cevap!

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Geçtiğimiz hafta adı Danilo Zanna ile aşk iddiasına karışan oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Yasak Elma dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren Eda Ece, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Instagram'da 5,3 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile pozlarını "Gerçek hayat 2" notuyla paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 510 binden fazla beğeni aldı. Buğrahan Tuncer ise Eda Ece'nin paylaşımına kalp ve öpücük emojisi koydu.

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İkilinin aşk dolu pozlarını gören Demet Akalın, İdil Fırat, Zeynep Sever Demirel, Yeliz Şar, Seda Sayan, Demet Akalın ve Danla Bilic ise yorum yaptı.