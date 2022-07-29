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Eda Ece 'Sayenizde spora başladım' dedi, muhabirlere sitem etti: Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz!

#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Marmaris
Eda Ece Sayenizde spora başladım dedi, muhabirlere sitem etti: Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz
Behlül AYDIN

Sevgilisiyle çıktığı Marmaris tatilinde çekilen fotoğraflarının ardından spora başlayan Eda Ece, Etiler’de karşılaştığı muhabirlere takıldı: “Çekiyoruz deyin, havalı poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım.”

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EDA Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le çıktığı Marmaris tatilinde mayosuyla deniz keyfi yaparken görüntülenmiş, fotoğraflarının gazetelerde yer almasının ardından spora başladığını ise sosyal medyada esprili bir notla duyurmuştu:

“Spora uyandım. İnsanlar değişebiliyor. Zaten Mars, Koç. Sevmesem de başarabilirim. Gazetedeki antiloba inanma.”

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Tatil sonrası İstanbul’a dönen ünlü oyuncu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ece, fotoğraflarını çeken muhabirlere gülerek sitem etti: “Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim? ‘Eda çekiyoruz’ deyin, ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?”

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Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladıHaberi görüntüle

ANNEM GİBİ SÜREKLİ EVLİLİK SORUYORSUNUZ

BUĞRAHAN Tuncer’le aşk yaşayan Eda Ece, evlilik sorularına esprili bir yanıt verdi:

“Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz. Annem gibisiniz valla! Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de yoğunum.”

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Dizi setlerinde gelinlik giydiğini söyleyen oyuncu, “Dizilerde dokuz kere evlendim. Çocuğum bile oldu. Her duyguyu tattım” dedi. Ece, rol aldığı diziler sayesinde artık yurtdışında da tanındığını anlattı:

“Bu sene sık sık yurtdışına çıktım. Ünüm yurtdışına kadar ulaşmış. Diziyi takip edenler repliklerimle karşıma çıkıyor. Bu beni çok sevindirdi.”

Eda Ece Sayenizde spora başladım dedi, muhabirlere sitem etti: Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz

Eda Ece muhabirlere sosyal medyadan da seslendi:
“Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum.”

 Savaş ÖZBEY yazdı: Antilop değil adeta zürafa

Eda Ece mayolu fotoğraflarını beğenmeyip soluğu spor salonunda almış. Bazen birkaç sene önceki Murat Boz örneğinde olduğu gibi erkeklere de yapılıyor ama çoğunlukla kadınlar üzerinde estirilen bir terör bu.
Tam da yoğun bir çalışma döneminden çıktıktan sonra daha bakımına vakit ayıramadan, 3-5 gün dinlenip yorgunluk atmak için çıktıkları tatillerde yakalanıyorlar bu objektif avına.
Spora başlamasına neden olduysa sonunda hayırlı bir şeye vesile olmuş bu terör ama sevgili Eda Hanım lütfen bunu sağlığınız, afiyetiniz için yapınız.
Yoksa siz balık etli halinizle de son derece alımlı ve güzelsiniz.
Halinizi antiloba benzetmişsiniz, haşa. Ne demiş atalarımız: Bir gram et bin ayıp örter.
Bir bildikleri var; ki antilop falan değil bir zürafayı akla getiriyorsunuz. Gerisi lafügüzaf.

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Marmaris

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