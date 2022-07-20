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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde

#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Marmaris
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde

İlişkileri bir dargın bir barışık süren oyuncu Eda Ece ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer Marmaris’te tatil yapıyor.

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Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Eda Ece ve milli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, önceki gün Marmaris’te tekne tatilinde görüntülendi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde

Eda Ece keyifli tatiline sevgilisiyle Seabob yaparak başladı. Seabob sefasından sonra ünlü oyuncu, hiç ara vermeden bu kez deniz bisikletine bindi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde

Ece, deniz bisikletindeki ustalığını teknelerin halatlarının arasından hızlı bir şekilde geçerek gözler önüne serdi.

Tuncer’in gizlice yüzüp, deniz bisikletine hamle yapıp Ece’yi denize düşürmesiyle çift, eğlenceli anlar yaşadı.

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde


Tuncer, daha sonra teknelerinin halatında barfiks çekerek sevgilisine güç gösterisi yaptı.

Çift doyasıya yaşadıkları deniz sefasının ardından tekneye çıktı. Buğrahan Tuncer, deniz aktivitesinden yorulan sevgilisinin yüzünü kuruladı. 

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Marmaris

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