Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde

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Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Eda Ece ve milli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, önceki gün Marmaris’te tekne tatilinde görüntülendi.

Eda Ece keyifli tatiline sevgilisiyle Seabob yaparak başladı. Seabob sefasından sonra ünlü oyuncu, hiç ara vermeden bu kez deniz bisikletine bindi.

Ece, deniz bisikletindeki ustalığını teknelerin halatlarının arasından hızlı bir şekilde geçerek gözler önüne serdi.

Tuncer’in gizlice yüzüp, deniz bisikletine hamle yapıp Ece’yi denize düşürmesiyle çift, eğlenceli anlar yaşadı.

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Tuncer, daha sonra teknelerinin halatında barfiks çekerek sevgilisine güç gösterisi yaptı.

Çift doyasıya yaşadıkları deniz sefasının ardından tekneye çıktı. Buğrahan Tuncer, deniz aktivitesinden yorulan sevgilisinin yüzünü kuruladı.