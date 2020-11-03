Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show oyuncusu Ecem Erkek hakkında bilgiler
Ecem Erkek ve eşi gündemde yer alıyor. Güldür Güldür Show oyuncularından Ecem Erkek ve 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Armağan Erkek boşandı. Peki Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler
Ecem Erkek ve eşi magazin gündeminde bulunuyor. Güldür Güldür Show’da Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin boşandığı açıklandı. İşte 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya gelen Ecem Erkek hakkında bilgiler
ECEM ERKEK KİMDİR?
Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.
2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.
2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.
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