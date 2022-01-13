Ecem Çırpan ile Lider Şahin evleniyor mu?

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'Böyle iyiyiz'

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin, önceki gün sevgilisi Ecem Çırpan ile Arnavutköy’de görüntülendi. İkili, evlilik sorularına “Her şeyin hayırlısı, böyle çok iyiyiz” yanıtını verdi. BABAYLA DÜET Müzik kariyerine babasının vokalisti olarak başlayan Lider Şahin, sürpriz projesini de açıkladı: “Babamla düet yapacağız. Bu bizim için de ilk olacak. Çok heyecanlıyım. Babamız da olsa onun eline su dökemeyiz, o hepimizin duayeni.” (Behlül AYDIN)

Hasret giderdi

İbrahim Büyükak, “İlginç Bazı Olaylar” dizisinin çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta 6.5 aylık oğlu Aslan’ın yanına koştu.

Oyuncu, minik oğluyla çektirdiği bu kareyi Instagram sayfasında “Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz” notuyla paylaştı.

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Aşk yok hayatımda

Koronavirüsü atlatan Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz gece Cihangir’de görüntülendi. Hastalık süreciyle ilgili “2-3 gün ateşlenme oldu, sonra geçti” diyen Rıza Kocaoğlu, gündemindeki projelerden de bahsetti: “Tiyatro oyunum devam ediyor. Birkaç proje daha var, netleşince haberiniz olur.”

Rıza Kocaoğlu’na yönetmen Burcu Alptekin’le aşk yaşadığı iddiası da soruldu. Oyuncu, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda. Kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kulis sohbeti

Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın rol aldığı “Amadeus” geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye gelenler arasında Ebru-Nuri Bilge Ceylan çifti de vardı. Selçuk Yöntem, kuliste görüştüğü çiftle çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaştı:

“Amadeus oyunu, dostlarımızla yan yana gelebildiğimiz, hayata ve yaşama yeni anılar kattığımız kulis sohbetlerine vesile oluyor. Ne güzel, ne kıymetli anılar birikiyor. Sevgili Nuri Bilge Ceylan ve eşi Ebru Ceylan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.”

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Yağışlı hava engel olmadı

Kerem Alışık’ın spor tutkusuna yağışlı hava engel olamadı. Alışık, önceki gün Arnavutköy’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Kötü havaya rağmen haftalık sporunu aksatmayan oyuncu, sahil hattında yürüyüş yaptı. (Behlül AYDIN)

Oyuncu Berrak Tüzünataç, sanatçılar Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile “Özgürlüğün Doğuşu” adında bir proje gerçekleştirmişti. Ünlü oyuncu, vücudunun her yerine “bla bla bla” ifadelerini yazmıştı. Tüzünataç, bir yılın ardından projeden farklı karelerini şu notla paylaştı: “Mutlu yıllar Özgürlüğün Doğuşu.”